Украинские фамилии с козацкими корнями: какие из них можно увидеть и сейчас

Фамилии, имеющие корни со времен украинского козачества, - это не только историческое наследие, но и живая связь с прошлым. Некоторые из них до сих пор звучат современно, напоминая о героических временах.

Какие козацкие фамилии были придуманы в древности и существуют до сих пор, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Украинские фамилии - это настоящая сокровищница истории. Особенно ценны те, что имеют козацкое происхождение, ведь они хранят память об отважных воеводах, дипломатах и деятелях.

Как возникали козацкие фамилии

По месту жительства. Фамилии часто происходили от географических названий, например, Полтавський, Сумський, Канівець.

По характеру или чертам характера. Многие фамилии описывали особенности характера или внешности: Завзятий, Сміливий, Кривоніс.

По профессии. Такие фамилии, как Бондар, Гончар или Швець, отражали ремесло.

По военному званию. Например, Отаманенко чи Гетьманський.

Фамилии украинского козачества, которые существуют до сих пор

Хмельницький. Фамилия легендарного гетмана Богдана Хмельницкого. И до сих пор встречается среди современных украинцев.

Сагайдачний. Родовое название, связанное с гетманом Петром Конашевичем-Сагайдачным.

Мазепа. Одна из самых известных фамилий, связанных с гетманом Иваном Мазепой.

Кочубей. Фамилия древнего украинского рода, вошедшего в козацкую аристократию.

Дорошенко. В честь одного из самых выдающихся гетманов - Петра Дорошенко.

Сірко. В честь легендарного кошевого атамана Ивана Сирко.

Богун. Фамилия знаменитого полковника Ивана Богуна.

Вишневецький. Происходит из княжеского рода, от основателя Запорожской Сечи Дмитрия Вишневецкого.

Фамилии военных чинов:

Джура

Компанієць

Курінний

Отаманенко

Сердюк

Сотник

Хорунжий

Чотар

Дворянские фамилии:

Адамович

Безбородько

Вернадський

Галаган

Дорошенко

Жданович

Карпенко

Лазаревський

Остроградський

Полуботок

Самойлович

Тарновський

Ханенко

Щербань

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