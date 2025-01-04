Украинские фамилии с козацкими корнями: какие из них можно увидеть и сейчас
Фамилии, имеющие корни со времен украинского козачества, - это не только историческое наследие, но и живая связь с прошлым. Некоторые из них до сих пор звучат современно, напоминая о героических временах.
Какие козацкие фамилии были придуманы в древности и существуют до сих пор, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Украинские фамилии - это настоящая сокровищница истории. Особенно ценны те, что имеют козацкое происхождение, ведь они хранят память об отважных воеводах, дипломатах и деятелях.
Как возникали козацкие фамилии
По месту жительства. Фамилии часто происходили от географических названий, например, Полтавський, Сумський, Канівець.
По характеру или чертам характера. Многие фамилии описывали особенности характера или внешности: Завзятий, Сміливий, Кривоніс.
По профессии. Такие фамилии, как Бондар, Гончар или Швець, отражали ремесло.
По военному званию. Например, Отаманенко чи Гетьманський.
Фамилии украинского козачества, которые существуют до сих пор
Хмельницький. Фамилия легендарного гетмана Богдана Хмельницкого. И до сих пор встречается среди современных украинцев.
Сагайдачний. Родовое название, связанное с гетманом Петром Конашевичем-Сагайдачным.
Мазепа. Одна из самых известных фамилий, связанных с гетманом Иваном Мазепой.
Кочубей. Фамилия древнего украинского рода, вошедшего в козацкую аристократию.
Дорошенко. В честь одного из самых выдающихся гетманов - Петра Дорошенко.
Сірко. В честь легендарного кошевого атамана Ивана Сирко.
Богун. Фамилия знаменитого полковника Ивана Богуна.
Вишневецький. Происходит из княжеского рода, от основателя Запорожской Сечи Дмитрия Вишневецкого.
Фамилии военных чинов:
- Джура
- Компанієць
- Курінний
- Отаманенко
- Сердюк
- Сотник
- Хорунжий
- Чотар
Дворянские фамилии:
- Адамович
- Безбородько
- Вернадський
- Галаган
- Дорошенко
- Жданович
- Карпенко
- Лазаревський
- Остроградський
- Полуботок
- Самойлович
- Тарновський
- Ханенко
- Щербань
Интересные факты:
- Фамилии с окончанием "-енко" встречаются именно среди козацких родов.
- Во многих европейских архивах можно найти украинские козацкие фамилии, которые были зафиксированы во время дипломатических миссий или военных походов.
- Козацкие фамилии нередко использовали как псевдонимы для деятелей культуры.
Ранее мы писали о том, какие фамилии в древности получали только уважаемые и добрые украинцы.
А еще рассказывали о том, какие украинские фамилии указывают, что во главе рода была женщина.
При написании материала использованы источники: history.org.ua, NV, uknames.com