Украинские фамилии, которые несут отпечаток тяжелой судьбы: проверьте, нет ли вашей в этом списке?
В древности украинцы получали фамилии, которые были связаны с их жизнью. Они были связаны с физической красотой или недостатками, профессиями, чертами характера и даже болезнями. История знает множество случаев, когда носители определенных фамилий испытывали трудности, потери и несчастья.
Какие фамилии свидетельствуют о том, что в роду были люди с тяжелой судьбой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на труд языковеда Юлиана Редько "Сучасні українські прізвища".
В древности многие фамилии отражали судьбу их носителей, особенно если речь шла о тяжелых испытаниях, таких как войны, голод, болезни или бедность.
Некоторые из них становились своеобразным символом страданий, выпавших на долю предков. Вот несколько фамилий, отражающих трудности и несчастья:
Голодний. Эта фамилия могла возникнуть вследствие периодов массового голода, когда семья испытывала страдания из-за недостатка пищи или потери близких. Она могла появиться во время трагедий вроде Голодомора. Сейчас в Украине зарегистрировано 250 носителей этой фамилии, больше всего - в Киеве (17), Семеновке (13) и Днепре (12).
Бідний. Фамилия, указывающая на материальные трудности семьи. Ее носители могли быть людьми, которые жили в условиях постоянной нехватки ресурсов. Сегодня в Украине зарегистрировано 722 человека с такой фамилией. Больше всего - в Киеве (45), Одессе (26) и Полтаве (21).
Несчасний. Символизирует тяжелую судьбу, наполненную страданиями и трагедиями. Это очень редкая фамилия, сейчас в Украине известно только два ее носителя.
Самотній. Могло появиться в результате потери всех родственников из-за войны, болезни или других проблем. Эта фамилия отражала жизнь человека без близких. Последний раз ее фиксировали в Украине в 2013 году, на сегодня она не встречается.
Вдовий, Вдовійчук. Такие фамилии часто связывали с семьями, где женщины оставались без мужей, особенно после военных событий или ранних смертей. Сейчас в Украине насчитывается всего 5 носителей этих фамилий.
Безрідний. Указывало на потерю семьи или отсутствие связи с родословной. Часто эту фамилию получали люди, которые остались сиротами или потеряли родных из-за социальных потрясений. По состоянию на 2013 год в Украине было 168 ее носителей.
Покинутий. Символизировала людей, которых оставили без опеки - сирот или тех, кого покинули родные. Последний раз эту фамилию фиксировали в 2013 году, сейчас она не встречается.
Другие фамилии с подобным значением:
- Лиха, Лихач
- Пугач
- Пугаченко
- Несвятський
- Балей
- Гаргула
- Горбун
- Гузій
- Гулак
- Закусило
- Кіхтяк
- Лимарь
- Магура
- Лось, Лосик
- Нагорна
- Могила
- Онацький
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