Українські полярники зачарували фотографією тюленя, який перший народився цього року

Що відомо про тюленя, що народився

Зазначається, що малюк тюлень народився днями на сусідньому зі станцією острові Вінтер. Це хлопчик породи Ведделла. Його мама зараз трохи стривожена, тож поки що опубліковано кілька знімків.

Українські полярники показали першого тюленя, який народився цього року (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Цей тюлень особливо важливий, тому що цього року ми спостерігаємо дуже мало тюленів у районі наших островів, а репродуктивний сезон тварин утруднений через нестачу льоду", - сказав біолог Вадим Ткаченко.

Тюлені Ведделла народжують переважно на морському льоду, рідше - на суші, якщо там є зручний берег без крутих спусків. Цього року протоки між островами в районі Вернадського мають або тонкий льодовий покрив, або взагалі не замерзли, що ускладнює мамам-тюленям пошук місць для народження дитинчат.

До речі, минулого року біля "Вернадського" першими народилися одразу два тюлені - хлопчик і дівчинка. Їх назвали Мірко та Мрія.