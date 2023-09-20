Украинские полярники очаровали фотографией тюленя, который первый родился в этом году

Что известно о родившемся тюлене

Отмечается, что малыш тюлень родился на днях на соседнем от станции острове Винтер. Это мальчик породы Уэдделла. Его мама сейчас немного встревожена, поэтому пока что опубликовано несколько снимков.

Украинские полярники показали первого тюленя, который родился в этом году (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Этот тюлень особенно важен, потому что в этом году мы наблюдаем очень мало тюленей в районе наших островов, а репродуктивный сезон животных затруднен из-за недостатка льда", - сказал биолог Вадим Ткаченко.

Тюлени Уэдделла рожают в основном на морском льду, реже - на суше, если там есть удобный берег без крутых спусков. В этом году проливы между островами в районе Вернадского имеют либо тонкий ледовый покров, либо не замерзли вообще, что усложняет мамам-тюленям поиск мест для рождения детенышей.

Кстати, в прошлом году возле "Вернадского" первыми родились сразу два тюленя - мальчик и девочка. Их назвали Мирко и Мрия.