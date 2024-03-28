Українські полярники виявили новий вид рослини в Антарктиці: неймовірні фото
Українські вчені у районі "Вернадського" виявили вид рослини, який раніше там не ріс. Це може бути ще одним свідченням потепління в Західній Антарктиці.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Національного антарктичного наукового центру.
Деталі від вчених
Йдеться про печіночник маршанцію південну (Marchantia berteroana). Спершу його знайшов учасник сезонної експедиції, керівник відділу біології та екології НАНЦ Іван Парнікоза на північно-східному мисі острова Дарбу.
Ця локація відома з архівних джерел: у 1980-х британські дослідники вивчали тут рідкісні види мохів і досить ґрунтовно описали місцеву рослинність.
Іван Парнікоза відшукав вказані види та поруч з ними вчений виявив великі зелені площі нового виду. Британські дослідники, вивчаючи ці скелі, просто не могли його не помітити.
"Маємо факт проникнення нового виду рослини в околиці "Вернадського". Пізніше цей печіночник українські біологи знайшли також на острові Бут - найпівнічнішому в нашому районі Аргентинських островів - півострова Київ", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про печіночники
Дослідники відзначають, що поява нового виду може бути черговим підтвердженням потепління в регіоні. Печіночники - досить теплолюбні і раніше росли у значно сприятливіших для них регіонах морської Антарктики.
Тому, якщо зараз вони поширилися в район "Вернадського", то для них тут теж стали кращі умови.
Полярники зазначають, що в Україні можна побачити родича південної маршанції - маршанцію мінливу (Marchantia polymorpha). Водночас її наявність в Антарктиці поки не підтверджена.
До того ж Антарктика дедалі більше зеленіє, і новим зеленим елементом в районі "Вернадського" стала південна маршанція.
Печіночники (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
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