Украинские полярники обнаружили новый вид растения в Антарктике: невероятные фото

Украинские ученые в районе "Вернадского" обнаружили вид растения, который ранее там не рос. Это может быть еще одним свидетельством потепления в Западной Антарктике.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Национального антарктического научного центра .

Подробности от ученых

Речь идет о печеночнике маршанции южной (Marchantia berteroana). Сначала его обнаружил участник сезонной экспедиции, руководитель отдела биологии и экологии НАНЦ Иван Парникоза на северо-восточном мысе острова Дарбу.

Эта локация известна из архивных источников: в 1980-х британские исследователи изучали здесь редкие виды мхов и довольно основательно описали местную растительность.

Иван Парникоза отыскал эти виды и рядом с ними ученый обнаружил большие зеленые площади нового вида. Британские исследователи, изучая эти скалы, просто не могли его не заметить.

"Имеем факт проникновения нового вида растения в окрестности "Вернадского". Позже этот печеночник украинские биологи нашли также на острове Бут - самом северном в нашем районе Аргентинских островов - полуострова Киев", - говорится в сообщении.

Что известно о печеночниках

Исследователи отмечают, что появление нового вида может являться очередным подтверждением потепления в регионе. Печеночники - достаточно теплолюбивы и раньше росли в более благоприятных для них регионах морской Антарктики.

Поэтому если сейчас они распространились в район "Вернадского", то для них здесь тоже стали лучшие условия.

Полярники отмечают, что в Украине можно увидеть родственника южной маршанции - маршанцию изменчивую (Marchantia polymorpha). В то же время, ее наличие в Антарктике пока не подтверждено.

К тому же Антарктика все больше зеленеет, и новым зеленым элементом в районе "Вернадского" стала южная маршанция.

Печеночники (фото: facebook.com/AntarcticCenter)