Украинские полярники показали милые фото пингвинов-полицейских

Возле украинской полярной станции "Академик Вернадский" гостят пингвины-полицейские. Эти птицы способны распространять свой запах на несколько километров, а их крик напоминает лай собак. Сейчас у станции 20 пингвинов, однако гнезд они не делают.

Что известно о пингвинах-полицейских

В мире насчитывается 18 видов пингвинов, из которых 5 встречаются в Антарктике. В районе станции "Академик Вернадский" самые многочисленные - субантарктические пингвины. Их еще называют ишаками за характерный крик. Они гнездятся на острове Галиндез, возле зданий станции.

Часто в "Вернадский" прибывают и другие виды - антарктические пингвины. Британцы прозвали их пингвинами-полицейскими, потому что на белой шее имеют тонкую черную полосу, напоминающую ремешок от каски констебля.

Эти пингвины на 10 см ниже и на несколько кг легче ишаковых. Взрослые особи достигают 60-70 см роста и около 4,5 кг веса.

Пингвин-полицейский (Фото: facebook.com/AntarcticCenter)

В Антарктике это самый массовый вид пингвинов. Их численность – до 7,5 млн пар. Ареал обитания охватывает кругом Антарктику, включая побережье ледяного континента со стороны Южной Америки и близлежащих островов, на север распространён в Южную Георгию, Буве и Баллену.

Колонии пингвинов-полицейских часто занимают гористые высокие острова и распространяют свой запах на километры вокруг. Крик этих пингвинов похож на лай, поэтому их очень легко отличить от "ишаков".

Южная граница их гнездового ареала находится в окрестностях станции. Украинские полярники ведут ежегодный мониторинг численности антарктических пингвинов, чтобы понять, как потепление в регионе может повлиять на динамику этого вида.

Сейчас на острове Галиндез постоянно находится до 20-ти пингвинов-полицейских, но гнезд они не делают.

На острове Бут, неподалеку от станции, находится небольшая постоянная колония антарктических пингвинов. Это одна из самых больших ценностей проектируемого нашими учеными Антарктического района особой охраны "Полуостров Киев-Аргентинские острова". Ибо к югу от Бута этих пингвинов можно встретить только как случайных гостей.

Пингвины-полицейские гостят у станции "Академика Вернадского" (Фото: facebook.com/AntarcticCenter)