Українські полярники показали відео, як пінгвін захищає гніздо та дає прочухана нахабному сусіду

На Антарктиді біля української полярної станції "Академік Вернадський" пінгвіни зараз активно майструють гнізда з каміння, і під час такого зодчества між птахами виникають ексцеси : від випадків розкрадання будматеріалів до бійок заради захисту житла. Новий такий епізод потрапив на камеру біолога.

Науковці нагадали, що нещодавно показували відео із життя субантарктичних пінгвінів, коли один поцупив з гнізда іншого камінчика. На той момент власник житла відреагував досить спокійно і лише натякнув, що він все бачить.

"Але так буває не завжди. Інколи за крадіжку камінців можна отримати гарну прочуханку", - зазначили співробітники станції.

Так, біолог зі станції "Вернадського" Сергій Гоголь під час традиційної роботи з підрахунку гнізд пінгвінів зафільмував саме такий момент.

"Погляньте, як завзято пінгвін гонить від свого "обійстя" нахабного сусіда! Прямо як уся наша країна! Може, цей пінгві теж з України?" - пишуть полярники.

На кадрах можна побачити, як два птахи влаштували справжню битву. Розмахуючи крилами - еластичними ластами - господар гнізда "шулікою" кидається на іншого пінгвіна, який накинув оком на житло сусіда, і між ними відбувається бійка.

Пінгвіни, що б'ються, ляскали один одного крилами, вигукуючи бойові кличі, що нагадує крякання, штовхалися і валялися, щипалися дзьобом, а інші птахи спостерігали за тим, що відбувається, і не втручалися. Вікторія посміхається власнику гнізда, і він починає переслідувати суперника, що втікає, виганяючи того за високу кучугуру... але і там продовжує гнати непроханого "гостя-злодюжку" все далі.

Відео: пінгвін вступив у бій іншим, захищаючи своє гніздо