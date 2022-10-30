Українські полярники показали відео, як пінгвін захищає гніздо та дає прочухана нахабному сусіду
На Антарктиді біля української полярної станції "Академік Вернадський" пінгвіни зараз активно майструють гнізда з каміння, і під час такого зодчества між птахами виникають ексцеси: від випадків розкрадання будматеріалів до бійок заради захисту житла. Новий такий епізод потрапив на камеру біолога.
Про це розповіли на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.
Науковці нагадали, що нещодавно показували відео із життя субантарктичних пінгвінів, коли один поцупив з гнізда іншого камінчика. На той момент власник житла відреагував досить спокійно і лише натякнув, що він все бачить.
"Але так буває не завжди. Інколи за крадіжку камінців можна отримати гарну прочуханку", - зазначили співробітники станції.
Так, біолог зі станції "Вернадського" Сергій Гоголь під час традиційної роботи з підрахунку гнізд пінгвінів зафільмував саме такий момент.
"Погляньте, як завзято пінгвін гонить від свого "обійстя" нахабного сусіда! Прямо як уся наша країна! Може, цей пінгві теж з України?" - пишуть полярники.
На кадрах можна побачити, як два птахи влаштували справжню битву. Розмахуючи крилами - еластичними ластами - господар гнізда "шулікою" кидається на іншого пінгвіна, який накинув оком на житло сусіда, і між ними відбувається бійка.
Пінгвіни, що б'ються, ляскали один одного крилами, вигукуючи бойові кличі, що нагадує крякання, штовхалися і валялися, щипалися дзьобом, а інші птахи спостерігали за тим, що відбувається, і не втручалися. Вікторія посміхається власнику гнізда, і він починає переслідувати суперника, що втікає, виганяючи того за високу кучугуру... але і там продовжує гнати непроханого "гостя-злодюжку" все далі.
Відео: пінгвін вступив у бій іншим, захищаючи своє гніздо
Нагадаємо, перед цим полярники показали, як виглядають пінгвіни, що стрибають.
Додамо також, раніше українські полярники розповіли, що на острів Галіндез повернулися пінгвіни та показали чудові фотографії.