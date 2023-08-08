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Украинские полярники показали невероятное явление в Антарктиде. Вы никогда такого не видели! (фото)

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Антарктида, Вторник 08 августа 2023 21:42
Украинские полярники показали невероятное явление в Антарктиде. Вы никогда такого не видели! (фото) Рассвет и закат на станции Вернадского (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Юлия Гаюк

Антарктида - это совсем другой мир, где царят другие правила и встречаются разнообразные необычные явления. Но если вы думаете, что на земле вечного холода нет ничего прекрасного, то глубоко ошибаетесь.

Полярники со станции Вернадского опровергли это мнение на своей странице в Facebook.

Что чрезвычайного заметили в Антарктиде

Тренд на цвета в стиле Барби добрался и до вечных льдов. Розовый - это цвет рассветов и закатов в хорошую погоду, то есть когда небо не затянуто облаками.

Поскольку цвета неба отражаются в океане, то все, что вокруг, становится насыщенно розового цвета.

Украинские полярники показали невероятное явление в Антарктиде. Вы никогда такого не видели! (фото)Украинские полярники показали невероятное явление в Антарктиде. Вы никогда такого не видели! (фото)

Рассвет или закат в Антарктиде (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

В Антарктике нет таких дня и ночи, к которым мы традиционно привыкли: зимой солнце не встает из-за горизонта, а летом не садится за него. Таким образом, четыре месяца люди проводят в сплошной темноте.

Сейчас в Антарктиде продолжается полярная ночь. Это период, когда Солнце более 24 часов не появляется из-за горизонта. Самая короткая полярная ночь наблюдается на широте 66°33' - всего сутки, а самая длинная на полюсах - шесть месяцев.

Украинские полярники показали невероятное явление в Антарктиде. Вы никогда такого не видели! (фото)Украинские полярники показали невероятное явление в Антарктиде. Вы никогда такого не видели! (фото)

Полярная ночь в Антарктиде завершится 18 августа (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Кроме того, несколько других факторов влияют на появление непрерывного дня или ночи. Самый важный из них - явление преломления солнечного света в атмосфере, положение наблюдателя над уровнем моря, марева, и тот факт, что Солнце - сферическое тело, а не точка.

Марева, возникающие на континенте Антарктиды, более удивительны, чем в Арктических регионах, создавая, например, ряд явных закатов и восходов солнца, в то время как на самом деле солнце постоянно находится за горизонтом.

Украинские полярники показали невероятное явление в Антарктиде. Вы никогда такого не видели! (фото)Украинские полярники показали невероятное явление в Антарктиде. Вы никогда такого не видели! (фото)

Такое фантастическое явление случается нечасто, но очень красивое для полярников (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Раньше мы рассказывали, как охотится морской леопард - лучший хищник Антарктиды.

Смотрите также фотографии с сочетанием двух необычных аномалий в Антарктиде.

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Антарктида полярники