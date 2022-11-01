Українські полярники показали, як пінгвіни готуються стати батьками: дуже милі фото

Українські полярники зі станції Академік Вернадський повідомили, що пінгвіни, які мешкають поблизу, готуються стати батьками. Під час спостереження біологи нарахували 5 пар майбутніх батьків.

"Навіть у ці неспокійні часи ми маємо чудові світлі новини! У пінгвінів на острові Галіндез біля української станції "Академік Вернадський" з'явилися перші яйця. Наші біологи нарахували їх уже 7: дві пари мають по два яйця і ще 3 - поки по одному" - повідомляють полярники.

Першу пару з яйцями виявив сисадмін Володимир Хомко на мисі Пінгвін-пойнт, де менше снігу та гнізда вимощено камінчиками. Біолог Марта Дзіндра пішла перевіряти знахідку та знайшла у пари ще одне яйце.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

"Яйця субантарктичних пінгвінів за розміром і формою схожі на гусячі. Вони білого кольору з сірим або зеленим відтінком. Кладка однієї пари зазвичай з 2 яєць. Іноді може бути й три, але третій малюк має небагато шансів на виживання. З відкладених яєць пташенята вилуплюються трохи більше, ніж через місяць, а значить первістків чекаємо на початку грудня! До речі, і за яйцями, і за малюками доглядають обоє батьків. Вони це роблять по черзі: поки хтось живиться в океані, другий оберігає гніздо", - пояснили на станції.

Вони додали, що довкола станції пінгвіни ведуть "велике будівництво" - активно облаштують гнізда, крадуть камінчики у сусідів та займаються благоустроєм гнізд.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

"Ми й далі триматимемо вас в курсі головних пінгвіноновин біля "Вернадського. А ще дуже-дуже просимо всім пам'ятати, що найтемніший час перед світанком. Наше сонце зійде зовсім скоро", – звернулися полярники до українців.