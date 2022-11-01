Украинские полярники показали, как пингвины готовятся стать родителями: очень милые фото

Украинские полярники со станции Академик Вернадский сообщили, что пингвины, которые обитают поблизости, готовятся стать родителями. Во время наблюдения биологи насчитали уже 5 пар будущих родителей.

"Даже в эти неспокойные времена у нас есть чудесные светлые новости! У пингвинов на острове Галиндез возле украинской станции "Академик Вернадский" появились первые яйца. Наши биологи насчитали их уже 7: две пары имеют по два яйца и еще 3 - пока по одному", - сообщают полярники.

Первую пару с яйцами обнаружил сисадмин Владимир Хомко на мысе Пингвин-пойнт, где меньше снега и гнезда вымощены камушками. Биолог Марта Дзиндра пошла проверять находку и нашла у пары еще одно яйцо.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

"Яйца субантарктических пингвинов по размеру и форме похожи на гусиные. Они белого цвета с серым или зеленым оттенком. Кладка одной пары обычно из 2 яиц. Иногда может быть и три, но третий малыш имеет немного шансов на выживание. Из отложенных яиц птенцы вылупливаются чуть более, чем через месяц, а значит первенцев ждем в начале декабря! Кстати, и за яйцами, и за малышами присматривают оба родителя. Они это делают по очереди: пока кто-то питается в океане, второй оберегает гнездо", - объяснили на станции.

Они добавили, что вокруг станции пингвины ведут "большое строительство" - активно обустраивают гнезда, воруют камушки у соседей и занимаются благоустройством гнезд.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

"Мы будем и далее держать вас в курсе главных пингвиноновостей возле "Вернадского. А еще очень-очень просим всем помнить, что самое темное время перед рассветом. Наше солнце взойдет совсем скоро", - обратились полярники к украинцам.