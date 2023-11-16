Українські полярники показали допитливих "помічників", які заглядають їм у вікна: милі фото

Як птахи "допомагають"

Люк озонового офісу розташований над спектрофотометром Добсона - це прилад, за допомогою якого дослідники вимірюють рівень озону в атмосфері. Перед початком роботи озонометрист має відкрити люк, щоб на спектрофотометр потрапило сонячне світло.

Однак, інколи не минає й кількох хвилин, як птахи уже на місці й пильнують проведення вимірювання, "щоб вчений все виконував правильно". Вчені жартують, що сивки білі "виконують дуже відповідальну роботу на станції".

Що відомо про птахів

Сивки білі або, як їх називають на станції "футлярики", загалом дуже допитливі. Вони мають кілька гнізд біля "Вернадського" й постійно цікавляться життям учасників експедицій, часто заглядаючи до них у вікна.

Також такі птахи часто перебувають у постійному пошуку їжі. Вони пробують "на дзьоб" усе, що трапляється.

"Зимівники інколи жартують, що якби сивки були розміром, як страуси, то могли б з'їсти навіть якогось неуважного полярника. Але нам все ж пощастило, що футлярики невеликі", - йдеться у повідомленні.

Довжина птахів - 34-40 см, розмах крил - від 74 до 84 см, вага - пів кілограма.

Живуть вони виключно на суші, адже не мають плавальних перетинок на лапах, люблять бігати. Фахівці кажуть, що зовні вони малі й слабкі, але літають досить добре.

"Вони долають непростий шлях через протоку Дрейка (інколи, щоправда, "під'їжджають зайцями" на суднах)", - зазначили фахівці.

Озонометристи показали своїх "помічників" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)