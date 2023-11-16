Украинские полярники показали любознательных "помощников", заглядывающих им в окна: милые фото

Как птицы "помогают"

Люк озонового офиса расположен над спектрофотометром Добсона - это прибор, с помощью которого исследователи измеряют уровень озона в атмосфере. Перед началом работы озонометрист должен открыть люк, чтобы на спектрофотометр попал солнечный свет.

Однако иногда не проходит и нескольких минут, как птицы уже на месте и следят за проведением измерения, "чтобы ученый все выполнял правильно". Ученые шутят, что белые сивки "выполняют очень ответственную работу на станции".

Что известно о птицах

Сивки белые или, как их называют на станции "футлярики", в общем-то очень любознательны. Они имеют несколько гнезд возле "Вернадского" и постоянно интересуются жизнью участников экспедиций, часто заглядывая в окна.

Также такие птицы часто находятся в постоянном поиске пищи. Они пробуют "на клюв" все, что попадается.

"Зимовщики иногда шутят, что если бы сивки были размером, как страусы, то могли бы съесть даже какого-нибудь невнимательного полярника. Но нам все же повезло, что футлярики небольшие", - говорится в сообщении.

Длина птиц - 34-40 см, размах крыльев - от 74 до 84 см, вес - пол килограмма.

Живут они исключительно на суше, ведь у них нет плавательных перепонок на лапах, любят бегать. Специалисты говорят, что снаружи они маленькие и слабые, но летают достаточно хорошо.

"Они проделывают непростой путь через пролив Дрейка (иногда, правда, "подъезжают зайцами" на судах)", - отметили специалисты.

Озонометристы показали своих "помощников" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)