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Украинские полярники в Антарктике показали редкое явление: впечатляющие фото

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Пятница 12 мая 2023 10:20
Украинские полярники в Антарктике показали редкое явление: впечатляющие фото Полярники в Антарктике показали уникальное явление (facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские полярники в Антарктике стали свидетелями редкого явления. Своими глазами они увидели "блинный лед".

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

По словам ученых, диаметр этих "блинов" может колебаться от 30 см до нескольких метров, а толщина достигает 10 см.

Такие "блины" могут образовываться несколькими способами. Когда вода замерзает, в ней появляются ледяные иглы или пластинки. Впоследствии они скапливаются в ледяную кашу.

Также специалисты говорят, что на поверхности водоема может формироваться снежник - скопление снега, который падает в холодную морскую воду с температурой ниже 0 и потому не тает. Из этого и образуются ледяные "блины".

Другой вариант - это когда на поверхности воды сразу образуется нилас, но затем появляются сильные мелкие волны, под действием которых кора ломается и превращается в блинный лед.

Эксперты отметили, что "блинный лед" встречается не только в Антарктике или Арктике, но и в других морях и пресных водоемах, в частности, в Украине.

Украинские полярники в Антарктике показали редкое явление: впечатляющие фотоУкраинские полярники в Антарктике показали редкое явление: впечатляющие фотоВ Антарктике полярники показали уникальное явление (facebook.com/AntarcticCenter)

Ранее полярники показывали снимки с экспедиции на ледоколях. Можно увидеть строгие, но очень хорошие условия, в которых они работали.

Также полярными показывали милые фото пингвинов в яслях. Оказывается, животные могут образовывать что-то вроде детских садов.

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