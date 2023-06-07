Українські пенсіонери можуть отримати одразу шість пенсій: хто має право на виплати

Що відомо про виплати

Під час перебування пенсіонера за кордоном пенсія виплачується у разі, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

У разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання пенсія, призначена в Україні, може бути сплачена за шість місяців наперед перед від'їздом за заявою з наступного місяця після зняття з обліку за місцем проживання.

Такий порядок виплати пенсій у разі виїзду за кордон визначено статтями 47, 51 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Для тих пенсіонерів, які перебувають за межами України, можлива і виплата пенсії за кордоном. Однак лише у тому випадку, якщо з державою, в якій перебуває пенсіонер, підписано відповідну угоду.

Кому не підвищать пенсію у 2023 році

Є кілька категорій пенсіонерів, кому не підвищать цьогорічні виплати: