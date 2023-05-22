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Українські пенсіонери отримають доплати по 300 гривень: кого це стосується

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Понеділок 22 травня 2023 07:36
Українські пенсіонери отримають доплати по 300 гривень: кого це стосується Колаж РБК-Україна: українським пенсіонерам нараховують доплати за віком
Автор: Володимир Костирін

В Україні пенсіонерам по досягненню певного віку встановлюються надбавки та доплати, при цьому суми залежать від тієї чи іншої вікової категорії.

Кому та які суми мають виплачувати додатково до пенсій щомісяця, пояснили в Пенсійному фонді України.

Доплати до пенсій стосуються громадян, які досягли 70-річного віку та вище.

Так, щомісяця, перед початком нарахування, проводяться всі перерахунки пенсій на наступний виплатний період, зокрема у зв'язку із встановленням щомісячної доплати до пенсії у розмірі 300 гривень пенсіонерам, які досягли 70 років, розповіли у ПФУ.

Виплатний період триває з 4 по 25 число кожного місяця.

Відповідно, до прикладу, якщо пенсіонер 22 травня зустрів свій 70-й день народження, цього місяця він має отримати пенсійну виплату з урахуванням компенсації, встановленої з дати досягнення віку 70 років, оскільки на виплату пенсії на наступний місяць готуються заздалегідь.

Додамо, що українським пенсіонерам віком від 75 років і вище нараховується доплата 456 гривень щомісяця.

А ті, кому за 85 років, отримують прибавку до пенсії по 570 гривень.

Нагадаємо, що після перерахунку пенсій з березня було проведено індексацію на 19,7%, підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям.

Як підвищили мінімальні пенсійні виплати:

  • 0,5 млн пенсіонерам, яким виповнилося 80+ років та які мають страховий стаж не менше 20 років у жінок та не менше 25 років у чоловіків - до 3120 гривень;
  • 0,3 млн пенсіонерам у віці від 70 до 80 років та які мають страховий стаж не менше 30 років у жінок та не менше 35 років у чоловіків - до 3000 гривень;
  • 2,1 млн пенсіонерам віком до 70 років, які мають страховий стаж не менше 30 років у жінок та не менше 35 років у чоловіків, та особам з інвалідністю І групи, які отримують пенсії із солідарної системи - до 2760 гривень;
  • 0,3 млн інших категорій непрацюючих пенсіонерів - до 2520,00 гривень.

Раніше ми розповідали, які категорії пенсіонерів можуть бути звільнені від сплати комуналки.

А також перед цим писали, як дізнатися про свій страховий стаж не виходячи з дому.

Нагадаємо, що в Україні проведуть перерахунок пенсій: хто отримає підвищення вже у червні

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