Українські пенсіонери отримають доплати по 300 гривень: кого це стосується

В Україні пенсіонерам по досягненню певного віку встановлюються надбавки та доплати, при цьому суми залежать від тієї чи іншої вікової категорії.

Кому та які суми мають виплачувати додатково до пенсій щомісяця, пояснили в Пенсійному фонді України .

Доплати до пенсій стосуються громадян, які досягли 70-річного віку та вище.

Так, щомісяця, перед початком нарахування, проводяться всі перерахунки пенсій на наступний виплатний період, зокрема у зв'язку із встановленням щомісячної доплати до пенсії у розмірі 300 гривень пенсіонерам, які досягли 70 років, розповіли у ПФУ.

Виплатний період триває з 4 по 25 число кожного місяця.

Відповідно, до прикладу, якщо пенсіонер 22 травня зустрів свій 70-й день народження, цього місяця він має отримати пенсійну виплату з урахуванням компенсації, встановленої з дати досягнення віку 70 років, оскільки на виплату пенсії на наступний місяць готуються заздалегідь.

Додамо, що українським пенсіонерам віком від 75 років і вище нараховується доплата 456 гривень щомісяця.

А ті, кому за 85 років, отримують прибавку до пенсії по 570 гривень.

Нагадаємо, що після перерахунку пенсій з березня було проведено індексацію на 19,7%, підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям.

Як підвищили мінімальні пенсійні виплати: