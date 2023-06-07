Українські пенсіонери можуть отримати одразу шість пенсій: хто має право на виплати

Українські пенсіонери, які мають намір виїхати за межі країни на постійне місце проживання, мають право на виплату одразу шести пенсій. Для отримання суми слід звернутися до відділення Пенсійного фонду, попередньо написавши заяву.

Про це розповіли на сторінці Пенсійного фонду України у Facebook.

Що відомо про виплати

Під час перебування пенсіонера за кордоном пенсія виплачується у разі, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

У разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання пенсія, призначена в Україні, може бути сплачена за шість місяців наперед перед від'їздом за заявою з наступного місяця після зняття з обліку за місцем проживання.

Такий порядок виплати пенсій у разі виїзду за кордон визначено статтями 47, 51 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Для тих пенсіонерів, які перебувають за межами України, можлива і виплата пенсії за кордоном. Однак лише у тому випадку, якщо з державою, в якій перебуває пенсіонер, підписано відповідну угоду.

Кому не підвищать пенсію у 2023 році

Є кілька категорій пенсіонерів, кому не підвищать цьогорічні виплати: