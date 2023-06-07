Украинские пенсионеры могут получить сразу шесть пенсий: кто имеет право на выплаты
Украинские пенсионеры, которые собираются выехать за пределы страны на постоянное место проживания, имеют право на выплату сразу шести пенсий. Для получения суммы нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда, предварительно написав заявление.
Об этом рассказали на странице Пенсионного фонда Украины в Facebook.
Что известно о выплатах
Во время пребывания пенсионера за границей пенсия выплачивается в том случае, если это предусмотрено международными договорами Украины.
В случае выезда пенсионера за границу на постоянное место жительства пенсия, назначенная в Украине, может быть выплачена за шесть месяцев вперед перед отъездом по заявлению со следующего месяца после снятия с учета по месту жительства.
Такой порядок выплаты пенсий в случае выезда за границу определен статьями 47, 51 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Для тех пенсионеров, которые уже находятся за пределами Украины, возможна и выплата пенсии за границей. Однако только в том случае, если с государством, в котором находится пенсионер, подписано соответствующее соглашение.
Кому не повысят пенсию в 2023 году
Есть несколько категорий пенсионеров, кому не повысят выплаты в этом году:
- граждане, получающие ежемесячное пожизненное денежное содержание
- работающие пенсионеры с низким страховым стажем и пенсией до 2 100 грн
- пенсионеры, получающие более высокую пенсию от максимальной суммы до 20 930 грн
- бывшие сотрудники прокуратуры.
Раньше мы писали о том, кто из пенсионеров может получить доплаты по 300 гривен.
Читайте также, как узнать размер своей будущей пенсии.