Украинские пенсионеры могут получить сразу шесть пенсий: кто имеет право на выплаты

Украинские пенсионеры, которые собираются выехать за пределы страны на постоянное место проживания, имеют право на выплату сразу шести пенсий. Для получения суммы нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда, предварительно написав заявление.

Об этом рассказали на странице Пенсионного фонда Украины в Facebook.

Что известно о выплатах

Во время пребывания пенсионера за границей пенсия выплачивается в том случае, если это предусмотрено международными договорами Украины.

В случае выезда пенсионера за границу на постоянное место жительства пенсия, назначенная в Украине, может быть выплачена за шесть месяцев вперед перед отъездом по заявлению со следующего месяца после снятия с учета по месту жительства.

Такой порядок выплаты пенсий в случае выезда за границу определен статьями 47, 51 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Для тех пенсионеров, которые уже находятся за пределами Украины, возможна и выплата пенсии за границей. Однако только в том случае, если с государством, в котором находится пенсионер, подписано соответствующее соглашение.

Кому не повысят пенсию в 2023 году

Есть несколько категорий пенсионеров, кому не повысят выплаты в этом году: