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Українські паспорти масово визнають недійсними: як перевірити свій документ

Як перевірити свій закордонний паспорт (фото: unian.com)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні було оновлено програму для оформлення біометричних паспортних документів. Таким чином якщо у вашому паспорті громадянина та закордонному паспорті буде різна транслітерація ім'я та прізвища, документи будуть недійсними.

Про це повідомляють на сайті Державної міграційної служби.

Чому паспорт може стати недійсним

У лютому 2023 року в системі оформлення біометричних паспортних документів відбулося оновлення програмного забезпечення. У зв'язку з цим якщо у вашій ID-картці та закордонному паспорті буде різна транслітерація, останній оформлений документ буде недійсним.

"Тобто, якщо особа оформила спочатку паспорт для виїзду за кордон, а потім ID-картку з іншим написанням прізвища чи імені латинськими літерами, то закордонний паспорт буде автоматично визнаний недійсним", - пояснюють у ДМСУ.

Як перевірити свої документи

Насамперед варто просто перевірити, чи збігається транслітерація в обох документах. Якщо побачили розбіжності, потрібно одразу звернутися до підрозділу міграційної служби, "Паспортного сервісу" або ЦНАПУ. Залежно від того, який саме документ потрібно замінити.

Крім того, здійснити перевірку документів можна на сайті Державної міграційної служби.

Як продовжити дію закордонного паспорта під час війни

Під час воєнного стану продовжити дію закордонного паспорта терміном на 5 років. Заяву можна подавати лише до закінчення терміну дії паспорта, але не раніше, ніж за два місяці до цього. Для цього потрібно подати заяву до однієї з установ:

  • територіального органу/підрозділу ДМС України
  • центру обслуговування "Паспортний сервіс" ДП "Документи"
  • Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП)

Звертатися з відповідною заявою може лише та людина, на чиє ім'я оформлено паспорт.

Процедура оформлення є безкоштовною та здійснюється в той же день, коли було подано заяву.

Раніше ми розповідали, які документи обов'язково повинна мати родина військовослужбовця.

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