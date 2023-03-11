Украинские паспорта массово признают недействительными: как проверить свой документ

В Украине была обновлена программа для оформления биометрических паспортных документов. Таким образом, если в вашем паспорте гражданина и загранпаспорте будет разная транслитерация имени и фамилии, документы будут недействительными.
Об этом сообщают на сайте Государственной миграционной службы.
В феврале 2023 гjlf в системе оформления биометрических паспортных документов произошло обновление программного обеспечения. В связи с этим если в вашей ID-карте и загранпаспорте будет разная транслитерация, последний оформленный документ будет недействителен.
"То есть если лицо оформило сначала паспорт для выезда за границу, а затем ID-карту с другим написанием фамилии или имени латинскими буквами, то загранпаспорт будет автоматически признан недействительным", - объясняют в ГМСУ.
Прежде всего, стоит просто проверить, совпадает ли транслитерация в обоих документах. Если увидели разногласия, нужно сразу обратиться в подраздел миграционной службы, "Паспортного сервиса" или ЦПАУ. В зависимости от того, какой документ нужно заменить.
Кроме того, провести проверку документов можно на сайте Государственной миграционной службы.
Во время военного положения продлить действие загранпаспорта сроком на 5 лет. Заявление можно подавать только до истечения срока действия паспорта, но не раньше, чем за два месяца до этого. Для этого нужно подать заявление в одно из учреждений:
Обращаться с соответствующим заявлением может только человек, на чье имя оформлен паспорт.
Процедура оформления бесплатна и осуществляется в тот же день, когда было подано заявление.
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