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Украинские паспорта массово признают недействительными: как проверить свой документ

Как проверить свой загранпаспорт (фото: unian.com)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине была обновлена программа для оформления биометрических паспортных документов. Таким образом, если в вашем паспорте гражданина и загранпаспорте будет разная транслитерация имени и фамилии, документы будут недействительными.

Об этом сообщают на сайте Государственной миграционной службы.

Почему паспорт может стать недействительным

В феврале 2023 гjlf в системе оформления биометрических паспортных документов произошло обновление программного обеспечения. В связи с этим если в вашей ID-карте и загранпаспорте будет разная транслитерация, последний оформленный документ будет недействителен.

"То есть если лицо оформило сначала паспорт для выезда за границу, а затем ID-карту с другим написанием фамилии или имени латинскими буквами, то загранпаспорт будет автоматически признан недействительным", - объясняют в ГМСУ.

Как проверить свои документы

Прежде всего, стоит просто проверить, совпадает ли транслитерация в обоих документах. Если увидели разногласия, нужно сразу обратиться в подраздел миграционной службы, "Паспортного сервиса" или ЦПАУ. В зависимости от того, какой документ нужно заменить.

Кроме того, провести проверку документов можно на сайте Государственной миграционной службы.

Как продолжить действие загранпаспорта во время войны

Во время военного положения продлить действие загранпаспорта сроком на 5 лет. Заявление можно подавать только до истечения срока действия паспорта, но не раньше, чем за два месяца до этого. Для этого нужно подать заявление в одно из учреждений:

  • территориального органа/подразделения ГМС Украины
  • центра обслуживания "Паспортный сервис" ГП "Документы"
  • Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ)

Обращаться с соответствующим заявлением может только человек, на чье имя оформлен паспорт.

Процедура оформления бесплатна и осуществляется в тот же день, когда было подано заявление.

Раньше мы рассказывали, какие документы обязательно должна иметь семья военнослужащего.

Читайте также, как на почте получить посылку без документов.

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