Які документи повинні мати сім'ї, чиї рідні пішли на фронт: список

В Україні нагадали про перелік обов'язкових документів для сімей, чиї родичі зараз на фронті. Ці дані допоможуть родичам у можливих критичних ситуаціях.

Про це у своєму Telegram -каналі повідомив уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець.

Список необхідних документів

"Нагадую перелік даних, якими мають володіти сім'ї тих, хто пішов боронити нашу землю від окупантів. Володіння цими даними допоможе родині у критичних ситуаціях, які можуть виникнути", - наголосив омбудсмен.

Серед найважливіших даних:

прізвище, ім'я і по батькові

дата народження

копія паспорта

контактні дані місця постійної дислокації військової частини

контактні дані військкомату, з якого був мобілізований захисник

назва та номер військової частини чи підрозділу проходження служби

посада, звання військово-облікову спеціальність, якщо відомо

особовий номер, номер військового квитка чи тимчасового військового квитка (копія) чи жетону

Родичі загиблих військових на Марші захисників у 2019 році (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Також додатковими даними є:

ініціали та контакти колег по службі, побратимів

ініціали, контакти безпосереднього командира

ініціали, контакти командира частини

телефон гарячої лінії частини, бригади, угрупування

Якщо якимись із цих даних ви не володієте, за нагоди запитайте їх у вашого родича.