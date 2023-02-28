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Українські олені стали скидати роги: зоологи розкрили таїнство природи (фото)

Колаж РБК-Україна: олені скидають роги у Львівській області
Автор: Володимир Костирін

Олені благородні, які проживають на території Національного природного парку "Сколівські Бескиди" у Львівській області, почали скидати свої роги. Цей процес досить болісний і енерговитратний для гордих "коронованих" тварин, а проходить він щороку в лютому-березні.

Про це передали на Facebook-сторінці нацпарку.

Зоологи зазначають, що по скинутих рогах оленів можна визначити чисельність самців, їхню вікову структуру та селекційні особини, відстежити місця зимівлі, а також спрогнозувати якісний стан поголів'я на 5-7 років уперед.

Як олені скидають роги

"У верхній частині черепа оленя між двома "пеньками" і розеткою, яка є початком рогу, проходить відшарування шляхом тріскання і відколювання невеличких фрагментів кістки, в результаті чого роги відпадають", - розповіли у "Сколівських Бескидах".

Олеги скидають свої роги щорічно наприкінці зами - на початку весни (фото: facebook.com/skolebeskydy)

При цьому повне відновлення відбувається протягом березня-травня. А здійснюється регенерація шляхом швидкого зростання хрящоподібної тканини - губки заповненої кровоносними судинами, які покриті шкірою з короткою шерстю.

"Цей майбутній ріг, всередині трубчастий, заповнений кістковою рідиною зі стовбуровими клітинами. За одну добу росте до 2 см роги в добрих природних умовах", - кажуть зоологи.

Також фахівці звертають увагу, що з такою швидкістю відновлення не може зрівнятися жодна жива істота.

Нові роги виростають за кілька місяців (фото: facebook.com/skolebeskydy)

Міфи про цілющі властивості рогів, що ростуть

Називаються молоді роги в оленя у фазі росту пантами та містять багато біологічно-активних амінокислот, гормонів, пептидів та інше.

До слова, є чимало міфів та легенд, особливо східних, про їхні лікувальні властивості.

Олені оновлюють свої величні корони щорічно (фото: facebook.com/skolebeskydy)

Раніше повідомлялося, що наприкінці січня під Києвом рятувальники дістали маленького оленя з крижаної пастки.

А також перед цим ми розповідали про період гону в оленів у Чорнобильському заповіднику.

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