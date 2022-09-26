У Чорнобилі показали благородну тварину, краса якої вражає (фото)

У Чорнобильському заповіднику тварини насолоджуються восени. Так, у оленів зараз шлюбний період, і вони змагаються між собою перед самками.

Одного з таких благородних красенів показали на сторінці заповідника у Facebook.

"У оленів триває "гаряча" пора – гон. Як тут не захекатися, коли стільки суперників…", - написали під фото.

Зазначимо, що фотографію взято з фотопасток проекту "Полісся - дика природа без кордонів", встановлених на території Чорнобильського заповідника.

У Чорнобильському заповіднику показали красеня-оленя (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для довідки

Олень благородний, звичайний або лісовий олень - найпоширеніший вид оленів у світі. Він здавна мешкав у лісостеповій зоні й вздовж усієї південної смуги лісів - європейських та сибірських, а також у вологих частинах Середньої Азії. Переслідування людьми, освоєння людиною цілинних земель, вирубування лісу – все це призвело до того, що більш-менш суцільний ареал олені мають лише у Сибіру.

Наприкінці серпня - у вересні у тварин шлюбний період, під час якого можна почути рев оленів. У тиху погоду голос самців оленя можна почути на відстань до 1,5-2 км. Тяжкі зітхання змінюються протяжним муканням, яке у молодих самців переходить у рик.

У неволі олені живуть 25-27 років, іноді навіть 30. У природних умовах зазвичай 12-14 років. До речі, самки живуть довше за самців. Восени самець збирає гарем. Після періоду гону до такої групи дорослих самок приєднуються телята. Це другий тип змішаного стада. Вони можуть бути більшими – по 10 і навіть по 30 голів.