ua ru
Пн, 26 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Чорнобилі показали благородну тварину, краса якої вражає (фото)

Новость на русском →
Понеділок 26 вересня 2022 17:01
У Чорнобилі показали благородну тварину, краса якої вражає (фото) У Чорнобилі засвітився олень (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику тварини насолоджуються восени. Так, у оленів зараз шлюбний період, і вони змагаються між собою перед самками.

Одного з таких благородних красенів показали на сторінці заповідника у Facebook.

"У оленів триває "гаряча" пора – гон. Як тут не захекатися, коли стільки суперників…", - написали під фото.

Зазначимо, що фотографію взято з фотопасток проекту "Полісся - дика природа без кордонів", встановлених на території Чорнобильського заповідника.

У Чорнобилі показали благородну тварину, краса якої вражає (фото)У Чорнобильському заповіднику показали красеня-оленя (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для довідки

Олень благородний, звичайний або лісовий олень - найпоширеніший вид оленів у світі. Він здавна мешкав у лісостеповій зоні й вздовж усієї південної смуги лісів - європейських та сибірських, а також у вологих частинах Середньої Азії. Переслідування людьми, освоєння людиною цілинних земель, вирубування лісу – все це призвело до того, що більш-менш суцільний ареал олені мають лише у Сибіру.

Наприкінці серпня - у вересні у тварин шлюбний період, під час якого можна почути рев оленів. У тиху погоду голос самців оленя можна почути на відстань до 1,5-2 км. Тяжкі зітхання змінюються протяжним муканням, яке у молодих самців переходить у рик.

У неволі олені живуть 25-27 років, іноді навіть 30. У природних умовах зазвичай 12-14 років. До речі, самки живуть довше за самців. Восени самець збирає гарем. Після періоду гону до такої групи дорослих самок приєднуються телята. Це другий тип змішаного стада. Вони можуть бути більшими – по 10 і навіть по 30 голів.

Як ми раніше писали, у Чорнобильському заповіднику показали нічне життя тварин.

До речі, у Чорнобильському заповіднику показали першу тварину, приручену людиною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорнобиль
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь