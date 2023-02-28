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Украинские олени стали сбрасывать рога: зоологи раскрыли таинство природы (фото)

Коллаж РБК-Украина: олени сбрасывают рога во Львовской области
Автор: Владимир Костырин

Олени благородные, проживающие на территории Национального природного парка "Сколевские Бескиды" во Львовской области, стали сбрасывать свои рога. Этот процесс довольно болезненный и энергозатратный для гордых "коронованных" животных, а проходит он ежегодно в феврале-марте.

Об этом передали на Facebook-странице нацпарка.

Зоологи отмечают, что по сброшенным рогам оленей можно определить численность самцов, их возрастную структуру и селекционные особи, отследить места зимовки, а также спрогнозировать качественное состояние поголовья на 5-7 лет вперед.

Как олени сбрасывают рога

"В верхней части черепа оленя между двумя "пеньками" и розеткой, которая является началом рога, проходит отслоение путем трескания и откалывания небольших фрагментов кости, в результате чего рога отпадают", - рассказали в "Сколевских Бескидах".

Олеги сбрасывают свои рога ежегодно в конце замы - начале весны (фото: facebook.com/skolebeskydy)

При этом полное восстановление проходит в течение марта-мая. А осуществляется регенерация путем быстрого роста хрящевидной ткани - губки заполненной кровеносными сосудами, которые покрыты кожей с короткой шерстью.

"Этот грядущий рог, внутри трубчатый, заполнен костной жидкостью со стволовыми клетками. За одни сутки произрастает до 2 см рога в хороших природных условиях", - говорят зоологи.

Также специалисты обращают внимание, что с такой скоростью восстановления не может сравниться ни одно живое существо.

Новые рога вырастают за несколько месяцев (фото: facebook.com/skolebeskydy)

Мифы о целебных свойствах растущих рогов

Называются молодые рога у оленя в фазе роста пантами, и содержат много биологически активных аминокислот, гормонов, пептидов и прочее.

К слову, есть множество мифов и легенд, особенно восточных, об их лечебных свойствах.

Олени обновляют свои величественные "короны" ежегодно (фото: facebook.com/skolebeskydy)

Ранее сообщалось, что в конце января под Киевом спасатели достали маленького олененка из ледяной ловушки.

А также перед этим мы рассказывали о периоде гона у оленей в Чернобыльском заповеднике.

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