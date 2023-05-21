Українські моряки врятували кошеня, похованого під сотнями тонн металу у трюмі судна (фото)

Ситуацію з кошеням він назвав фантастичною, і, дізнавшись про подробиці, з таким визначенням важко не погодитися.

Так, у порту Хайфа судно вантажилося металобрухтом на Туреччину, а саме навантаження - це засипання в трюм тисяч тонн різного сталевого мотлоху від старих рейок, труб, шматків автомобілів.

"За час навантаження кілька разів цей метал трамбують шляхом скидання в трюм багатотонної сталевої болванки - тромбування, щоб більше металобрухту влізло. Вона плющить метал, вивертає рейки та труби", - описує процедуру пан Вадим.

Після завантаження трюми закрили. Подорож до Туреччини тривала 8 діб. Коли при прибутті розпочали вивантаження металобрухту величезним ковшем, то в проміжках роботи люди почули з трюму нявкання.

"Тоді стали брати металобрухт акуратно в іншому місці, і так відкопали серед сотень тонн металобрухту крихітне кошеня. Яке плакало і було явно у шоковому стані, але фізично ціле, лише трохи було пошкоджено вухо", - розповідає моряк.

Маля охрестили Шекелем, його відгодували та відмили. Мурзатий виявився дуже веселим і грайливим, і швидко привчився до лотка з тирсою.

"Зараз судно йде на Ізмаїл. Кошеняті не місце на судні, тим більше він дуже погано переносить качку, він ригає і пищить, коли судно качає. Гуляючи палубою може випасти за борт", - описав пан Вадим ситуацію з "морською хворобою" у котика.

Так, хвостатого мореплавця просять забрати у добрі руки, оскільки звірятку не місце на судні.

Також він опублікував фото кошеня з моменту порятунку та під час перебування на кораблі, і додав, що за час подорожі Шекель встиг підрости.

Кошеня Шекель (фото: facebook.com / Vadim Melnik)

"Цей малюк вижив при завантаженні (його якось закинули в трюм з металобрухтом), потім пережив тромбування, 8 діб у цілковитій темряві, без їжі та води похованим під сотнями тонн металу, і потім порятунок! Що дивно, у нього немає бліх. ніде підчепити .... Ось така багата історія у такого маленької істоти ", - пише моряк.

Пан Вадим зазначив, що пухнастик "мабуть, сильно благав свого котячого бога про порятунок, тому що вижити в трюмі при засипанні туди металобрухту з подальшим тромбуванням нереально". Так, тварина, імовірно, забилася всередину якоїсь потужної металоконструкції, де й врятувалося.

Маленький хвостатий мореплавець без їжі та води понад тиждень перебував у замкненому трюмі на судні під сотнями тонн металу (фото: facebook.com / Vadim Melnik)