Украинские моряки спасли котенка, погребенного под сотнями тонн металла в трюме судна (фото)

Ситуацию с котенком он назвал фантастической, и, узнав подробности, с таким определением сложно не согласиться.

Так, в порту Хайфа судно грузилось металлоломом на Турцию, а сама погрузка - это засыпание в трюм тысяч тонн различного стального хлама от старых рельс, труб, кусков автомобилей.

"За время погрузки несколько раз этот металл тромбуют путем сбрасывания в трюм многотонной стальной болванки - тромбовки чтобы больше металлолома влезло. Она плющит металл, выворачивает рельсы и трубы", - описывает процедуру пан Вадим.

После погрузки трюмы закрыли. Путешествие в Турцию длилось 8 суток. Когда при прибытии начали выгрузку металлолома огромным ковшом, то в промежутках работы люди услышали из трюма мяуканье.

"Тогда стали брать металлолом аккуратно в другом месте, и так откопали среди сотен тонн металлолома крошечного котенка. Который плакал и был явно в шоковом состоянии, но физически цел, только немного было повреждено ухо", - рассказывает моряк.

Малыша окрестили Шекелем, его откормили и отмыли. Мурзатый оказался очень веселым и игривым, и быстро приучился к лотку с опилками.

"Сейчас судно идет на Измаил. Котенку не место на судне, тем более он очень плохо переносит качку, он рыгает и пищит, когда судно качает. Гуляя по палубе может выпасть за борт", - описал пан Вадим ситуацию с "морской болезнью" у котика.

Так, хвостатого мореходца просят забрать в добрые руки, так как зверьку не место на судне.

Также он опубликовал фото котенка с момента спасения и по ходу пребывания на корабле, и добавил, что за время путешествия Шекель успел подрасти.

Котенок Шекель (фото: facebook.com / Vadim Melnik)

"Этот малыш выжил при погрузке (его как-то закинули в трюм с металлоломом), потом пережил тромбовки, 8 суток в полнейшей темноте, без еды и воды погребенным под сотнями тонн металла и потом спасение! Что удивительно, у него нет блох. Видимо негде подцепить.... Вот такая богатая история у такого маленького существа", - пишет моряк.

Пан Вадим отметил, что пушистик "видимо, сильно молил своего кошачьего бога о спасении, потому, что выжить в трюме при засыпании туда металлолома с последующей тромбовкой нереально". Так, животное, вероятно, забилось внутрь какой-то мощной металлоконструкции, где и спаслось.

Маленький хвостатый мореход без еды и воды больше недели находился в запертом трюме на судне под сотнями тонн металла (фото: facebook.com / Vadim Melnik)