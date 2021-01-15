Украинский кот добрался до Израиля в контейнере с конфетами и стал звездой: как это получилось

Кот три недели "зайцем" плыл на корабле в контейнере со сладостями (коллаж РБК-Украина)

Украинский кот ухитрился незаметно пробраться на грузовой корабль и, будучи запертым в одном из контейнеров с коробками конфет, через три недели оказался в Израиле. Хвостатого путешественника из Одессы обнаружили уже в порту в городе Хайфа при разгрузке.

Удивительную историю животного-морехода рассказали в пресс-службе компании-перевозчика на Facebook-странице.

Также были опубликованы фото кота, который после такого длительного пребывания в "сладком заточении", без капли воды, смог не только выжить, но и стал звездой интернета.

"Судьба животного, которое осуществило невероятное, заинтересовала очень много людей", - признались в компании и заявили о готовности поделиться подробностями трехнедельного путешествия кота со СМИ и пользователями сети.

Отмечается, что мурзатый в настоящее время - в хорошем состоянии, за чем лично следит директор Одесской экспедиторской компании Александр Винник.

Судя по снимкам, кот за три недели плавания с голодухи решился на дегустацию конфет (орешки в шоколаде) в грузовом контейнере - некоторые коробки оказались в разодранном виде.

Кот совершил трехнедельное путешествие в контейнере с конфетами на грузовом корабле (фото: facebook.com/Star.Shine.Shipping)

Как выяснилось, ранее камеры наблюдения зафиксировали, что животное незаметно пробралась в контейнер на финальном этапе загрузке в одесском порту.

Как уточнил Винник в комментарии "Суспільне. Новини", кот здоров и находится на карантине.

"Ждем от наших партнеров из Израиля новостей о ее дальнейшей судьбе. Но, я так думаю, кошка примет гражданство Израиля", - высказал он мнение.

Винник заверил, что животное, хоть и повредило коробки со сладостями, их все таки не ело. А воду кот мог добывать, слизывая конденсат, который накапливался в контейнере.

Ранее сообщалось, что прошлым летом вспыхнул громкий скандал после того, как в самолете МАУ погибли 38 щенков в грузовом отсеке.

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