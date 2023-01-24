Українські лікарі вперше пересадили легені ліквідатору аварії на ЧАЕС (фото)

У Львові хірурги вперше самостійно пересадили легені 56-річному українцю, одному із ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Під час робіт з усунення наслідків вибуху на 4 енергоблоці він отримав радіаційне опромінення, що могло стати причиною критичних змін у легенях.

Що відомо про операцію

"Ми пересадили легені! Вдруге в Україні та вперше - без допомоги закордонних колег. Історичну операцію виконала наша команда на чолі з Романом Домашичем та Ігорем Гуменним. Зробили вони це через "мінідоступ" і без використання апарату штучного кровообігу. Трансплантація тривала 16 годин. Завершилася вночі. Пройшла успішно. З ранку пацієнт дихає самостійно", - повідомили лікарі.

Донором легень став 54-річний мешканець Львівської області, у якого стався інсульт. На жаль, пошкодження були несумісні із життям. Коли медики констатували смерть мозку, рідні погодились віддати його органи заради порятунку інших людей.

Окрім легенів фахівці пересадили також ще 4 органи: серце, печінку та дві нирки.

Фото: facebook.com/1tmolviv

Життя ліквідатора могло обірватися будь-якої миті

Легені, а разом із ними й можливість дихати, отримав 56-річний Олександр. У нього була тотальна бульозна емфізема - захворювання, при якому повітряні кісти замінюють здорову легеневу тканину.

Останні кілька років Олександр ледве міг пройти 30 метрів. Якщо більше - у нього паморочилося в голові, чоловік починав задихатися. Через раптовий розрив гігантських кіст життя Олександра могло обірватися будь-якої миті.

Він - один із ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС: усував наслідки вибуху на 4 енергоблоці. Там отримав радіаційне опромінення. І це, ймовірно, і спричинило критичні зміни в обох легенях.

На пересадку наважився заради сина Тимофія. Йому - 11 років і сина Олександр виховує сам. Він хоче, щоб у хлопчика і надалі був люблячий батько.

Трансплантація тривала 16 годин, і уражені хворобою легені було дуже важко забрати. Однак кардіохірургам це вдалося і вже опівночі донорські легені наповнились повітрям. А під ранок - пробудження, вдих на повні груди, посмішка на обличчі та сльози в очах. Все – заради сина.

Фото: facebook.com/1tmolviv

Кому дісталися інші органи

Донорське серце отримав 48-річний Олександр із Закарпаття. Він мав дилатаційну кардіоміопатію. Його серце втрачало здатність перекачувати кров. Без донорського серця він не мав шансу вижити.

Печінку пересадили ще одному жителю Закарпаття, 50-річному Валерію. У чоловіка був цироз через вірусний гепатит C.

Одна нирка дісталася 47-річному Івану із Закарпаття, друга - 44-річній Любові з Прикарпаття. Обидва - довгий час хворіли на хронічний гломерулонефрит.

"Світла пам'ять донору! Подяка сім'ї за згоду на забір органів! Дякую всім медичним командам, які брали участь у цій, без сумніву, історичній трансплантації!" - повідомили медики.

Фото: facebook.com/1tmolviv