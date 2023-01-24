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Українські лікарі вперше пересадили легені ліквідатору аварії на ЧАЕС (фото)

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Львів, Вівторок 24 січня 2023 19:23
Українські лікарі вперше пересадили легені ліквідатору аварії на ЧАЕС (фото) У Львові хірурги провели унікальну операцію з пересадки легень (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Львові хірурги вперше самостійно пересадили легені 56-річному українцю, одному із ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Під час робіт з усунення наслідків вибуху на 4 енергоблоці він отримав радіаційне опромінення, що могло стати причиною критичних змін у легенях.

Деталі неймовірної операції повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.

Що відомо про операцію

"Ми пересадили легені! Вдруге в Україні та вперше - без допомоги закордонних колег. Історичну операцію виконала наша команда на чолі з Романом Домашичем та Ігорем Гуменним. Зробили вони це через "мінідоступ" і без використання апарату штучного кровообігу. Трансплантація тривала 16 годин. Завершилася вночі. Пройшла успішно. З ранку пацієнт дихає самостійно", - повідомили лікарі.

Донором легень став 54-річний мешканець Львівської області, у якого стався інсульт. На жаль, пошкодження були несумісні із життям. Коли медики констатували смерть мозку, рідні погодились віддати його органи заради порятунку інших людей.

Окрім легенів фахівці пересадили також ще 4 органи: серце, печінку та дві нирки.

Українські лікарі вперше пересадили легені ліквідатору аварії на ЧАЕС (фото)Українські лікарі вперше пересадили легені ліквідатору аварії на ЧАЕС (фото)Українські лікарі вперше пересадили легені ліквідатору аварії на ЧАЕС (фото)Українські лікарі вперше пересадили легені ліквідатору аварії на ЧАЕС (фото)

Фото: facebook.com/1tmolviv

Життя ліквідатора могло обірватися будь-якої миті

Легені, а разом із ними й можливість дихати, отримав 56-річний Олександр. У нього була тотальна бульозна емфізема - захворювання, при якому повітряні кісти замінюють здорову легеневу тканину.

Останні кілька років Олександр ледве міг пройти 30 метрів. Якщо більше - у нього паморочилося в голові, чоловік починав задихатися. Через раптовий розрив гігантських кіст життя Олександра могло обірватися будь-якої миті.

Він - один із ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС: усував наслідки вибуху на 4 енергоблоці. Там отримав радіаційне опромінення. І це, ймовірно, і спричинило критичні зміни в обох легенях.

На пересадку наважився заради сина Тимофія. Йому - 11 років і сина Олександр виховує сам. Він хоче, щоб у хлопчика і надалі був люблячий батько.

Трансплантація тривала 16 годин, і уражені хворобою легені було дуже важко забрати. Однак кардіохірургам це вдалося і вже опівночі донорські легені наповнились повітрям. А під ранок - пробудження, вдих на повні груди, посмішка на обличчі та сльози в очах. Все – заради сина.

Українські лікарі вперше пересадили легені ліквідатору аварії на ЧАЕС (фото)Українські лікарі вперше пересадили легені ліквідатору аварії на ЧАЕС (фото)Українські лікарі вперше пересадили легені ліквідатору аварії на ЧАЕС (фото)

Фото: facebook.com/1tmolviv

Кому дісталися інші органи

Донорське серце отримав 48-річний Олександр із Закарпаття. Він мав дилатаційну кардіоміопатію. Його серце втрачало здатність перекачувати кров. Без донорського серця він не мав шансу вижити.

Печінку пересадили ще одному жителю Закарпаття, 50-річному Валерію. У чоловіка був цироз через вірусний гепатит C.

Одна нирка дісталася 47-річному Івану із Закарпаття, друга - 44-річній Любові з Прикарпаття. Обидва - довгий час хворіли на хронічний гломерулонефрит.

"Світла пам'ять донору! Подяка сім'ї за згоду на забір органів! Дякую всім медичним командам, які брали участь у цій, без сумніву, історичній трансплантації!" - повідомили медики.

Українські лікарі вперше пересадили легені ліквідатору аварії на ЧАЕС (фото)Українські лікарі вперше пересадили легені ліквідатору аварії на ЧАЕС (фото)Українські лікарі вперше пересадили легені ліквідатору аварії на ЧАЕС (фото)Фото: facebook.com/1tmolviv

До речі, раніше ми розповідали про порятунок багатодітної мами з дуже рідкісним захворюванням.

А також писали про те, що лікарі врятували чоловіка, який страждав на все життя.

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