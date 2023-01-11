Відлік йшов на дні: українські лікарі дивом врятували чоловіка, що страждав все життя

В Україні лікарі дивом врятували чоловіка, який страждав усе життя. Дивовижна історія порятунку почалась 19 грудня, якраз у День Святого Миколая.

Про це повідомили на сторінці Інституту серця України у Facebook .

Що було зі здоров'ям чоловіка

Усе життя Ігор хворів на полікістоз, його нирки, вражені хворобою, були неймовірно збільшені і вже майже не функціонували. Але з початком війни ситуація погіршилась, адже чоловік разом із сім’єю вимушений був поїхати з України до далекої Ірландії, бо в рідних Сумах залишатися було вкрай небезпечно.

"Багато українців на власному досвіді переконалися, що закордонна медицина - явище для терплячих, адже черги до лікаря пацієнти чекають місяцями", - йдеться у повідомленні.

Однак, лікарі кажуть що в Ігоря відлік йшов на дні.

Дружина чоловіка дізналася про українського хірурга-трансплантолога Михайла Загрійчука, який зможе їм допомогти. Тому родина терміново повернулася до України.

Наступним дивом стало те, що дядько Ігора підійшов як донор і без вагань погодився на складну операцію, яку провели у День Святого Миколая. А вже сьогодні родина їде додому.

"Такі історії захоплюють і залишають відчуття тепла на душі. А довіра пацієнтів є рушійною силою для наших хірургів, які щодня роблять диво", - додали лікарі.

Українські трансплантологи врятували важкохворого чоловіка (facebook.com/Heart.Institute.Kyiv)