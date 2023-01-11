ua ru
Ср, 11 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відлік йшов на дні: українські лікарі дивом врятували чоловіка, що страждав все життя

Новость на русском →
Середа 11 січня 2023 15:55
Відлік йшов на дні: українські лікарі дивом врятували чоловіка, що страждав все життя Лікарі врятували важкохворого чоловіка (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні лікарі дивом врятували чоловіка, який страждав усе життя. Дивовижна історія порятунку почалась 19 грудня, якраз у День Святого Миколая.

Про це повідомили на сторінці Інституту серця України у Facebook.

Що було зі здоров'ям чоловіка

Усе життя Ігор хворів на полікістоз, його нирки, вражені хворобою, були неймовірно збільшені і вже майже не функціонували. Але з початком війни ситуація погіршилась, адже чоловік разом із сім’єю вимушений був поїхати з України до далекої Ірландії, бо в рідних Сумах залишатися було вкрай небезпечно.

"Багато українців на власному досвіді переконалися, що закордонна медицина - явище для терплячих, адже черги до лікаря пацієнти чекають місяцями", - йдеться у повідомленні.

Однак, лікарі кажуть що в Ігоря відлік йшов на дні.

Дружина чоловіка дізналася про українського хірурга-трансплантолога Михайла Загрійчука, який зможе їм допомогти. Тому родина терміново повернулася до України.

Наступним дивом стало те, що дядько Ігора підійшов як донор і без вагань погодився на складну операцію, яку провели у День Святого Миколая. А вже сьогодні родина їде додому.

"Такі історії захоплюють і залишають відчуття тепла на душі. А довіра пацієнтів є рушійною силою для наших хірургів, які щодня роблять диво", - додали лікарі.

Відлік йшов на дні: українські лікарі дивом врятували чоловіка, що страждав все життяВідлік йшов на дні: українські лікарі дивом врятували чоловіка, що страждав все життяВідлік йшов на дні: українські лікарі дивом врятували чоловіка, що страждав все життяУкраїнські трансплантологи врятували важкохворого чоловіка (facebook.com/Heart.Institute.Kyiv)

Раніше ми повідомляли, що у Львові лікарі дивом врятували жінку, яку ледь не вбила ракета РФ. Загалом жінка витримала 10 операцій.

Також ми писали, що на Волині медики врятували дітей, які провалилися під кригу.

Читайте РБК-Україна в Google News
лікарі операция