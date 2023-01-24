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Украинские врачи впервые пересадили легкие ликвидатору аварии на ЧАЭС (фото)

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Львів, Вторник 24 января 2023 19:23
Украинские врачи впервые пересадили легкие ликвидатору аварии на ЧАЭС (фото) Во Львове хирурги провели уникальную операцию по пересадке легких (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Во Львове хирурги впервые самостоятельно пересадили легкие 56-летнему украинцу, одному из ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Во время работ по устранению последствий взрыва на 4 энергоблоке он получил радиационное облучение, что и могло стать причиной критичных изменений в легких.

Детали невероятной операции сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook.

Что известно об операции

"Мы пересадили легкие! Во второй раз в Украине и впервые - без помощи коллег из-за границы. Историческую операцию выполнила наша команда во главе с Романом Домашичем и Игорем Гуменным. Сделали они это через "минидоступ" и без использования аппарата искусственного кровообращения. Трансплантация длилась 16 часов. Завершилась ночью. Прошла успешно. С утра пациент дышит самостоятельно", - сообщили врачи.

Донором легких стал 54-летний житель Львовской области, у которого произошел инсульт. К сожалению, повреждения были несовместимы с жизнью. Когда медики констатировали смерть мозга, родные согласились отдать его органы ради спасения других людей.

Кроме легких специалисты пересадили также еще 4 органа: сердце, печень и две почки.

Украинские врачи впервые пересадили легкие ликвидатору аварии на ЧАЭС (фото)Украинские врачи впервые пересадили легкие ликвидатору аварии на ЧАЭС (фото)Украинские врачи впервые пересадили легкие ликвидатору аварии на ЧАЭС (фото)Украинские врачи впервые пересадили легкие ликвидатору аварии на ЧАЭС (фото)

Фото: facebook.com/1tmolviv

Жизнь ликвидатора могла оборваться в любое мгновение

Легкие, а вместе с ними и возможность дышать, получил 56-летний Александр. У него была тотальная бульозная эмфизема - заболевание, при котором воздушные кисты заменяют здоровую легочную ткань.

Последние несколько лет Александр едва мог пройти 30 метров. Если больше - у него кружилась голове, мужчина начинал задыхаться. Из-за внезапного разрыва гигантских кист жизнь Александра могла оборваться в любой момент.

Он - один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС: устранял последствия взрыва на 4 энергоблоке. Там получил радиационное облучение. И это, вероятно, и стало причиной критических изменений в обоих легких.

На пересадку решился ради сына Тимофея. Ему - 11 лет и сына Александр воспитывает сам. Он хочет, чтобы у мальчика и в дальнейшем был любящий отец.

Трансплантация длилась 16 часов и пораженные болезнью легкие было очень трудно убрать. Однако кардиохирургам это удалось и уже в полночь донорские легкие наполнились воздухом. А под утро - пробуждение, вдох на полную грудь, улыбка на лице и слезы в глазах. Все - ради сына.

Украинские врачи впервые пересадили легкие ликвидатору аварии на ЧАЭС (фото)Украинские врачи впервые пересадили легкие ликвидатору аварии на ЧАЭС (фото)Украинские врачи впервые пересадили легкие ликвидатору аварии на ЧАЭС (фото)

Фото: facebook.com/1tmolviv

Кому достались другие органы

Донорское сердце получил 48-летний Александр из Закарпатья. У него была дилатационная кардиомиопатия. Его сердце теряло способность перекачивать кровь. Без донорского сердца у него не было шанса выжить.

Печенку пересадили еще одному жителю Закарпатья, 50-летнему Валерию. У мужчины был цирроз из-за вирусного гепатита С.

Одна почка досталась 47-летнему Ивану из Закарпатья, вторая - 44-летней Любови с Прикарпатья. Оба - долгое время болели хроническим гломерулонефритом.

"Светлая память донору! Благодарность семье за согласие на забор органов! Спасибо всем медицинским командам, которые брали участие в этой, без сомнения, исторической трансплантации!" - сообщили медики.

Украинские врачи впервые пересадили легкие ликвидатору аварии на ЧАЭС (фото)Украинские врачи впервые пересадили легкие ликвидатору аварии на ЧАЭС (фото)Украинские врачи впервые пересадили легкие ликвидатору аварии на ЧАЭС (фото)Фото: facebook.com/1tmolviv

Кстати, ранее мы рассказывали о спасении многодетной мамы с очень редким заболеванием.

А также писали о том, что врачи спасли мужчину, который страдал всю жизнь.

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