У Львові хірурги врятували багатодітну маму з дуже рідкісним ускладненням після пологів (фото)
Хірурги лікарні святого Пантелеймона Першого медоб'єднання Львова врятували матір п'ятьох дітей після пологів. У жінки розірвалася яєчникова артерія, через що вона втратила два літри крові. Раніше у медицині такого випадку не спостерігалося.
Про це повідомляють на сайті Львівського порталу.
Що відомо про надскладну операцію
Жінка народила п'яту дитину – сина Михайла – в одному з пологових будинків Львова. Все пройшло добре, проте на третю добу її стан раптово погіршився: вона відчула біль у животі.
"Комп'ютерна томографія показала: у породіллі розірвалася аневризма яєчникової артерії. Аневризма, тобто потовщення судини, була розміром 3х5 см. Почалася сильна кровотеча", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають лікарі, таке незвичайне розташування аневризми не описували в жодних українських медичних роботах.
Пацієнтка зі своїми лікарями (фото: portal.lviv.ua)
Жінка втратила два літри крові, що зібралася у заочеревинному просторі між хребтом та внутрішніми органами. В результаті утворилася велика гематома, проте саме вона врятувала життя пацієнтки.
Але тиск гематоми міг спричинити розрив оболонок заочеревинного простору будь-якої миті. Тоді неминуче зупинилося б серце, тому хірургічне втручання було потрібно негайно.
Операція тривала дві години. Разом з аневризмою довелося видалити лівий яєчник. У реанімації жінка провела чотири дні, а вже за тиждень вона поїхала додому до новонародженого Михайла.
Мати п'ятьох дітей після успішної операції (фото: https://portal.lviv.ua)
Раніше ми розповідали, як лікарі врятували чоловіка, який страждав все життя.
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