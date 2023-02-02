Українські лікарі унікальним способом врятували дитині життя: що вони зробили

Як виявили пухлину

Влітку мама однорічного Матвійка помітила, що у сина збільшився животик. Хлопчик температурив, мав проблеми з сечовипусканням та відходженням калу. Жінка звернулась до лікарів в Івано-Франківську, де вони мешкають.

Спочатку хірурги запідозрили кишкову непрохідність. Однак за результати біопсії та комп’ютерної томографії виявили ембріональну рабдоміосаркому - пухлину м’яких тканин.

За словами медиків, 10-сантиметрове злоякісне утворення локалізувалось у малому тазу.

Матвій отримав вісім курсів хіміотерапії. Утворення зменшилося більш ніж удвічі. Однак продовжувало вростати в прилеглі внутрішні органи. Аби позбутися пухлини назавжди, хлопчика треба було оперувати.

Лікарі видалили хлопчику ракову пухлину (facebook.com/1tmolviv)

Що зробили медики

Вже у Львові лікарі провели малоінвазивну операцію: через три п’ятиміліметрові проколи хірурги видалили пухлину та уражений нею сечовий міхур, простату та передню стінку прямої кишки.

Лікарі видалили хлопчику ракову пухлину (facebook.com/1tmolviv)

Для відходження сечі вони вивели сечоводи на живіт. Частину кишківника вдалося урятувати.

Тепер на Матвійка чекає післяопераційна реабілітація. Потім будуть іще курси хіміотерапії та променевої терапії.

Також після повного одужання лікарі планують сформувати йому новий сечовий міхур. Це вже буде реконструктивне втручання.