Украинские врачи уникальным способом спасли ребенку жизнь: что они сделали

Во Львове лишь через три прокола удалили годовалому мальчику раковую опухоль длиной 10 см. Образование врастало в органы ребенка и могло распространиться по всему организму.
Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook.
Летом мама годовалого Матвея заметила, что у сына увеличился животик. Мальчик температурил, имел проблемы с мочеиспусканием и отхождением кала. Женщина обратилась к врачам в Ивано-Франковске, где они проживают.
Сначала хирурги заподозрили кишечную непроходимость. Однако по результатам биопсии и компьютерной томографии обнаружили эмбриональную рабдомиосаркому - опухоль мягких тканей.
По словам медиков, 10-сантиметровое злокачественное образование локализовывалось в малом тазу.
Матвей прошел восемь курсов химиотерапии. Образование уменьшилось более чем вдвое. Однако продолжало врастать в близлежащие внутренние органы. Чтобы избавиться от опухоли навсегда, мальчика нужно было оперировать.
Уже во Львове врачи провели малоинвазивную операцию: через три пятимиллиметровых прокола хирурги удалили опухоль и пораженный ею мочевой пузырь, простату и переднюю стенку прямой кишки.
Для отхождения мочи они вывели мочеточники на живот. Часть кишечника удалось спасти.
Теперь Матвея ждет послеоперационная реабилитация. Затем будут еще курсы химиотерапии и лучевой терапии.
Также после полного выздоровления врачи планируют сформировать ему новый мочевой пузырь. Это будет реконструктивное вмешательство.
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