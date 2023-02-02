Украинские врачи уникальным способом спасли ребенку жизнь: что они сделали

Как обнаружили опухоль

Летом мама годовалого Матвея заметила, что у сына увеличился животик. Мальчик температурил, имел проблемы с мочеиспусканием и отхождением кала. Женщина обратилась к врачам в Ивано-Франковске, где они проживают.

Сначала хирурги заподозрили кишечную непроходимость. Однако по результатам биопсии и компьютерной томографии обнаружили эмбриональную рабдомиосаркому - опухоль мягких тканей.

По словам медиков, 10-сантиметровое злокачественное образование локализовывалось в малом тазу.

Матвей прошел восемь курсов химиотерапии. Образование уменьшилось более чем вдвое. Однако продолжало врастать в близлежащие внутренние органы. Чтобы избавиться от опухоли навсегда, мальчика нужно было оперировать.

Врачи удалили мальчику раковую опухоль (facebook.com/1tmolviv)

Что сделали медики

Уже во Львове врачи провели малоинвазивную операцию: через три пятимиллиметровых прокола хирурги удалили опухоль и пораженный ею мочевой пузырь, простату и переднюю стенку прямой кишки.

Врачи удалили мальчику раковую опухоль (facebook.com/1tmolviv)

Для отхождения мочи они вывели мочеточники на живот. Часть кишечника удалось спасти.

Теперь Матвея ждет послеоперационная реабилитация. Затем будут еще курсы химиотерапии и лучевой терапии.

Также после полного выздоровления врачи планируют сформировать ему новый мочевой пузырь. Это будет реконструктивное вмешательство.