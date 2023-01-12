Справжнє диво: у Львові провели надскладну операцію дівчинці з важкою травмою
У Львівському реабілітаційного центру нейрохірурги провели надскладну операцію з видалення уламка російського касетного снаряда, який пройшов крізь мозок 9-річної дитини.
Про це повідомила радник-Уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук у Facebook.
Як врятували дитину
Самі лікарі називають цю історію дивом. Уламок від російського касетного снаряда пройшов крізь мозок 9-річної Софії, яка з мамою потрапила під обстріл в Миколаєві.
Протягом двох днів дівчинка була в комі.
Зазначається, що команда нейрохірургів провела надскладну операцію та вилучила уламок, закривши дефект титановою пластиною.
Герасимчук зазначила, що зараз Софійка вже потроху розмовляє і відновлює тренування, щоб якомога швидше втілити свою найбільшу мрію - виступити на великій сцені.
У Львів лікарі врятували 9-річну Софію (facebook.com/Дар'я Герасимчук)
Додамо, що це не перший випадок, коли українські лікарі героїчно рятували українців, які постраждали від обстрілів РФ. Зокрема, у Львові лікарі дивом врятували жінку, яку ледь не вбила ракета Росії.
Також львівські лікарі врятували ліву ногу 66-річній жінці з Бахмута. В результаті вибуху права нога Ірини була майже відірвана.