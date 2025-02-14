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Українські книдлі з Гуцульщини: рецепт традиційної страви Закарпаття

П'ятниця 14 лютого 2025 07:45
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Українські книдлі з Гуцульщини: рецепт традиційної страви Закарпаття Як готувати гуцульські книдлі (скриншот / Закарпатська Господиня)
Автор: Людмила Рябухіна

Українські палюшки або ж книдлі - традиційна страва, подібна до галушок. Головна відмінність цього доповнення до м'ясних страв полягає в основному інгредієнті - книдлі готуються з картоплі, тому чудово смакують з м'ясом.

Про те, як готувати гуцульські галушки книдлі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Закарпатська Господиня".

Що потрібно для книдлів

Для того, щоб приготувати гуцульські галушки, знадобляться такі інгредієнти:

  • картопля - 2 кг
  • борошно - 400 г
  • яйце - 1 шт.
  • сіль - 1 ч. л.
  • перець - до смаку
  • свинина - 1 кг
  • цибуля - 1-2 шт.
  • солодка паприка - 1 ч. л.
  • сушений часник - 1 ч. л.
  • олія - 4-5 ст. л.
  • вода - 50-100 мл

Як готувати гуцульські галушки з картоплі

Для приготування книдлів помийте картоплю, 1 кг одразу відваріть, не знімаючи шкірку. Решту картоплі необхідно почистити.

Свинину наріжте на невеликі кубики, а цибулю почистьте і подрібніть. Обсмажте цибулю в олії до розм'якшення, а тоді всипте паприку та перець до смаку.

За декілька хвилин додайте до цибулі м'ясо, а також сіль та перець до смаку. Перемішайте м'ясо, влийте 50 мл води та накрийте пательню кришкою.

Тушкуйте м'ясо до готовності, час від часу перемішуючи. Тим часом замішайте тісто на книдлі. Для цього сиру картоплю потрібно натерти на великій терці, та відтиснути зайву рідину.

Варену картоплю можна перетерти або потовкти в пюре. Змішайте сиру і варену картоплю, додайте борошно та яйце. Сформуйте з тіста невеликі кульки - на одну палюшку потрібна одна столова ложка картопляної маси. Також палюшки можна злегка приплюснути.
Українські книдлі з Гуцульщини: рецепт традиційної страви Закарпаття
Як готувати палюшки (скриншот / Закарпатська Господиня)

Щоб відварити картопляні галушки, налийте в велику каструлю достатньо води, додайте трохи олії та доведіть рідину до кипіння. Обережно занурте у воду палюшки. Після того, як рідина знову закипить, проваріть книдлі 4-5 хвилин.
Українські книдлі з Гуцульщини: рецепт традиційної страви Закарпаття
Як варити картопляні палюшки (скриншот / Закарпатська Господиня)

Готові палюшки викладіть на тарілку разом з тушкованим м'ясом та цибулею. Для доповнення страви притрусіть її свіжим кропом.

Раніше ми розповідали, як готувати коцюрбу з галушками.

Читайте також, як готувати грибну юшку по-закарпатськи.

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