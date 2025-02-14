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Украинские книдли с Гуцульщины: рецепт традиционного блюда Закарпатья

Пятница 14 февраля 2025 07:45
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Украинские книдли с Гуцульщины: рецепт традиционного блюда Закарпатья Как готовить гуцульские книдли (скриншот / Закарпатська Господиня)
Автор: Людмила Рябухіна

Украинские палюшки или книдли - традиционное блюдо, подобное галушкам. Главное отличие этого дополнения к мясным блюдам заключается в основном ингредиенте - книдли готовятся из картофеля, поэтому прекрасно сочетаются с мясом.

О том, как готовить гуцульские галушки кныдли, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Закарпатська Господиня".

Что нужно для книдлей

Для того, чтобы приготовить гуцульские галушки, понадобятся такие ингредиенты:

  • картофель - 2 кг
  • мука - 400 г
  • яйцо - 1 шт.
  • соль - 1 ч. л.
  • перец - по вкусу
  • свинина - 1 кг
  • лук - 1-2 шт.
  • сладкая паприка - 1 ч. л.
  • сушеный чеснок - 1 ч. л.
  • растительное масло - 4-5 ст. л.
  • вода - 50-100 мл

Как готовить гуцульские галушки из картофеля

Для приготовления книдлей помойте картофель, 1 кг сразу отварите, не снимая кожуру. Остальной картофель необходимо почистить.

Свинину нарежьте на небольшие кубики, а лук почистите и измельчите. Обжарьте лук в масле до размягчения, а затем всыпьте паприку и перец по вкусу.

Через несколько минут добавьте к луку мясо, а также соль и перец по вкусу. Перемешайте мясо, влейте 50 мл воды и накройте сковороду крышкой.

Тушите мясо до готовности, время от времени перемешивая. Тем временем замесите тесто на книдли. Для этого сырой картофель нужно натереть на крупной терке, и отжать лишнюю жидкость.

Вареный картофель можно перетереть или растолочь в пюре. Смешайте сырой и вареный картофель, добавьте муку и яйцо. Сформируйте из теста небольшие шарики - на одну палюшку нужна одна столовая ложка картофельной массы. Также палюшки можно слегка приплюснуть.
Украинские книдли с Гуцульщины: рецепт традиционного блюда Закарпатья
Как готовить палюшки (скриншот / Закарпатська Господиня)

Чтобы отварить картофельные клецки, налейте в большую кастрюлю достаточно воды, добавьте немного масла и доведите жидкость до кипения. Осторожно окуните в воду картофельные клецки. После того, как жидкость снова закипит, проварите кныдли 4-5 минут.
Украинские книдли с Гуцульщины: рецепт традиционного блюда Закарпатья
Как варить картофельные палюшки (скриншот / Закарпатська Господиня)

Готовые палюшки выложите на тарелку вместе с тушеным мясом и луком. Для дополнения блюда притрусите его свежим укропом.

Ранее мы рассказывали, как готовить коцюрбу с галушками.

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