Українські фермери викосили на полі гігантський тризуб: як виглядає це рекордне диво (відео)

Автор відео показав, як фермери створили герб і вже наводили його контур, аби зробити малюнок чіткішим.

З висоти пташиного польоту видно величезний український тризуб і напис "Світанок" під ним.

"Дівчата, забуваємо про ту кукурудзу, про ті соняшники. Біжимо фоткатися біля найбільшого герба України, поки є така можливість", - жартівливо звернувся до українок автор відео.

У коментарях люди висловлювали своє захоплення:

"Я бачила. Це круто та неймовірно. Дякую вам за таку красу".

"На фоні такої краси просто необхідна фотосесія".

"Їхала і була в захваті. Які талановиті люди! Це ж не на папері малювати".

"Аж серце защеміло, яка гарна в нас країна та люди".

"Така краса лише в Україні".

"Дівчата з Запоріжжя передають фермерам вітання".

Якщо також хочете зробити фото, то ось адреса: траса Київ-Одеса, село Нові Маяки.

До речі, у 2021 році на Київщині вже створювали найбільший тризуб України. Для цього висіяли 406 270 насінин кукурудзи на площі 60 000 квадратних метрів. Висота символіки сягнула 245,3 метра, ширина - 138 метрів, а площа герба - 33851,4 квадратного метра.

Літаки, які вилітали з аеропорту "Бориспіль" неподалік, могли бачити герб із вікон.

Рекорд був присвячений 30-річчю Незалежності України.

Тризуб у 2021 році увійшов до української Книги рекордів Гіннеса (фото: facebook.com/Лана Вєтрова)