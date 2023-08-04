Українські фермери викосили на полі гігантський тризуб: як виглядає це рекордне диво (відео)

В Одеській області фермери під час жнив викосили гігантського тризуба просто посеред поля. Тепер аграрії закликають українок приїжджати та робити світлини.
Відео із надзвичайною роботою з'явилося в соціальних мережах.
Автор відео показав, як фермери створили герб і вже наводили його контур, аби зробити малюнок чіткішим.
З висоти пташиного польоту видно величезний український тризуб і напис "Світанок" під ним.
"Дівчата, забуваємо про ту кукурудзу, про ті соняшники. Біжимо фоткатися біля найбільшого герба України, поки є така можливість", - жартівливо звернувся до українок автор відео.
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У коментарях люди висловлювали своє захоплення:
Якщо також хочете зробити фото, то ось адреса: траса Київ-Одеса, село Нові Маяки.
До речі, у 2021 році на Київщині вже створювали найбільший тризуб України. Для цього висіяли 406 270 насінин кукурудзи на площі 60 000 квадратних метрів. Висота символіки сягнула 245,3 метра, ширина - 138 метрів, а площа герба - 33851,4 квадратного метра.
Літаки, які вилітали з аеропорту "Бориспіль" неподалік, могли бачити герб із вікон.
Рекорд був присвячений 30-річчю Незалежності України.
Тризуб у 2021 році увійшов до української Книги рекордів Гіннеса (фото: facebook.com/Лана Вєтрова)
Нагадаємо, що до Дня Незалежності 2023 в Києві демонтують радянську символіку з монумента "Батьківщина-мати". Станом на сьогодні герб СРСР повністю зняли та збираються встановлювати український тризуб.
Дивіться також, як зміниться національна символіка Київської області.