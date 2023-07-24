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Новий прапор та герб: як тепер виглядатимуть символи Київської області (фото)

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Київська область, Понеділок 24 липня 2023 21:20
Новий прапор та герб: як тепер виглядатимуть символи Київської області (фото) Як виглядатимуть нові символи Київської області (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Київська область матиме новий герб і прапор. 24 липня уже презентували перші напрацювання геральдистів по новій символіці.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у Telegram.

Чому герб і прапор Київської області змінять

З 1999 року на гербі Київщини зображений Юрій Змієборець, який копіює і нагадує Георгія Побідоносця на гербі Московської області та Москви.

"Нічого спільного з терористами ми не маємо. Тому цілком логічно, що з початку повномасштабного вторгнення Росії до України постало питання про зміну символіки. Вона повинна відповідати нашій історії, культурним цінностям, враховувати соціально-економічні особливості й традиції регіону", - заявив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Київська ОВА ініціювала проведення геральдичної експертизи офіційної символіки області. Для цього сформували спеціальну робочу групу з представників обладміністрації, облради, науковців, істориків, геральдистів.

Відповідні роботи проводять під керівництвом заслуженого художника та геральдиста Олексія Руденка. Напрацювання нової символіки уже пройшло експертизу Інституту історії НАНУ.

Новий прапор та герб: як тепер виглядатимуть символи Київської області (фото)Ось так виглядав старий герб Київської області (фото: Вікіпедія)

Новий прапор та герб: як тепер виглядатимуть символи Київської області (фото)Ось так виглядав прапор Київської області (фото: Вікіпедія)

Новий прапор та герб: як тепер виглядатимуть символи Київської області (фото)Ось так виглядає герб Московської області (фото: Вікіпедія)

Якими будуть нові символи області

Фахівці пропонують на новому гербі Київщини зобразити ангела. Адже саме ангел, який молиться за Київщину, її мешканців і стоїть на захисті, зафіксований в історичних документах на гербі Київської землі щонайменше з 1416 року.

Герб з ангелом зображували і на великих державних печатках Великого князівства Литовського.

Варіантів прапора чотири - герб із зображенням ангела на різних кольорових фонах - синьому, білому та пурпуровому.

Новий прапор та герб: як тепер виглядатимуть символи Київської області (фото)Новий прапор та герб: як тепер виглядатимуть символи Київської області (фото)Новий прапор та герб: як тепер виглядатимуть символи Київської області (фото)Новий прапор та герб: як тепер виглядатимуть символи Київської області (фото)Нова символіка уже пройшла експертизу Інституту історії НАН України (фото: Київська міська військова адміністрація)

Також зазначимо, що на реалізацію проєкту не витрачено жодної копійки з обласного бюджету. Нова символіка детально обговорюватиметься в громадах. Також планують запустити широке опитування. Узгоджений варіант затверджуватиметься на сесії облради.

Раніше ми показували фото того, як виглядатиме тризуб на монументі "Батьківщина-мати" замість радянського герба.

Читайте також про те, чому наш національний прапор синьо-жовтий, якщо на історичних фото його перевернутий варіант.

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