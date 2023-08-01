Вже без герба. З монумента "Батьківщина-мати" зняли радянські символи

З монумента "Батьківщина-мати" почали знімати радянські символи, щоб замінити їх на український тризуб, сучасний національний символ. У вівторок, 1 серпня, було демонтовано герб, розміщений на щиті.

Як демонтують радянський герб

Роботи з демонтажу розпочали ще 29 липня, але погодні умови та сильний вітер змусили фахівців перенести процес кілька разів.

Також були складнощі з радянським гербом і його прибирали в кілька етапів частинами. 1 серпня радянський герб нарешті повністю прибрали з монумента. Варто зазначити, що монтажні роботи доводиться виконувати на висоті 92 метри.

Завершити процес демонтажу усієї радянської символіки та встановити нові українські символи планують до Дня Незалежності, 24 серпня. Вартість цього проєкту – 28 млн гривень.

З монумента "Батьківщина-мати" зняли радянський герб (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Що відомо про нові символи

Рік тому у додатку "Дія" провели опитування про те, чи варто прибрати герб СРСР на монументі "Батьківщина-мати" та замінити його на український тризуб. 85% опитаних підтримали таку декомунізацію.

Новий символ виготовлять із двох видів металу: нержавіючої сталі та сталі зарубіжного виробництва. І важливий нюанс: тризуб зроблять зі спеціально відновленої марки сталі, з якої було створено сам монумент у 1981 році.

Окрім демонтажу герба та заміни його на тризуб, монумент чекає ще одна зміна - зовсім скоро він називатиметься не "Батьківщина-мати", а "Україна-мати".