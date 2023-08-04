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Украинские фермеры выкосили на поле гигантский тризуб: как выглядит это рекордное чудо (видео)

Тризуб гигантских размеров появился на поле (иллюстративный коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В Одесской области фермеры во время жатвы выкосили гигантский тризуб прямо посреди поля. Теперь аграрии призывают украинок приезжать и делать фотографии.

Видео с удивительной работой появилось в социальных сетях.

Автор видео показал, как фермеры создали герб и уже наводили его контур, чтобы сделать рисунок более четким.

С высоты птичьего полета виден огромный украинский тризуб и надпись "Світанок" под ним.

"Девочки, забываем о той кукурузе, о тех подсолнухах. Бежим фоткаться у самого большого герба Украины, пока есть такая возможность", - шутливо обратился к украинкам автор видео.

 

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В комментариях люди выражали свое восхищение:

  • "Я бачила. Це круто та неймовірно. Дякую вам за таку красу".
  • "На фоні такої краси просто необхідна фотосесія".
  • "Їхала і була в захваті. Які талановиті люди! Це ж не на папері малювати".
  • "Аж серце защеміло, яка гарна в нас країна та люди".
  • "Така краса лише в Україні".
  • "Дівчата з Запоріжжя передають фермерам вітання".

Если хотите сделать фото, то вот адрес: трасса Киев-Одесса, село Новые Маяки.

Кстати, в 2021 году в Киевской области уже создавали самый большой тризуб Украины. Для этого высеяли 406 270 семян кукурузы на площади 60 000 квадратных метров. Высота символики достигла 245,3 метра, ширина - 138 метров, а площадь герба - 33851,4 квадратных метра.

Самолеты, вылетавшие из аэропорта "Борисполь" неподалеку, могли видеть герб из окон.

Рекорд был посвящен 30-летию Независимости Украины.

Тризуб в 2021 году вошел в украинскую Книгу рекордов Гиннеса (фото: facebook.com/Лана Ветрова)

Напомним, что ко Дню Независимости 2023 года в Киеве демонтируют советскую символику из монумента "Родина-мать". По состоянию на сегодняшний день герб СССР полностью сняли и собираются устанавливать украинский тризуб.

Смотрите также, как изменится национальная символика Киевской области.

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фермеригерб України