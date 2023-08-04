Украинские фермеры выкосили на поле гигантский тризуб: как выглядит это рекордное чудо (видео)

Автор видео показал, как фермеры создали герб и уже наводили его контур, чтобы сделать рисунок более четким.

С высоты птичьего полета виден огромный украинский тризуб и надпись "Світанок" под ним.

"Девочки, забываем о той кукурузе, о тех подсолнухах. Бежим фоткаться у самого большого герба Украины, пока есть такая возможность", - шутливо обратился к украинкам автор видео.

В комментариях люди выражали свое восхищение:

"Я бачила. Це круто та неймовірно. Дякую вам за таку красу".

"На фоні такої краси просто необхідна фотосесія".

"Їхала і була в захваті. Які талановиті люди! Це ж не на папері малювати".

"Аж серце защеміло, яка гарна в нас країна та люди".

"Така краса лише в Україні".

"Дівчата з Запоріжжя передають фермерам вітання".

Если хотите сделать фото, то вот адрес: трасса Киев-Одесса, село Новые Маяки.

Кстати, в 2021 году в Киевской области уже создавали самый большой тризуб Украины. Для этого высеяли 406 270 семян кукурузы на площади 60 000 квадратных метров. Высота символики достигла 245,3 метра, ширина - 138 метров, а площадь герба - 33851,4 квадратных метра.

Самолеты, вылетавшие из аэропорта "Борисполь" неподалеку, могли видеть герб из окон.

Рекорд был посвящен 30-летию Независимости Украины.

Тризуб в 2021 году вошел в украинскую Книгу рекордов Гиннеса (фото: facebook.com/Лана Ветрова)