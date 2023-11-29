Українські чоловіки відповіли, чи готові витрачати великі гроші на жінок

Чи готові чоловіки витрачати великі гроші на своїх жінок

Звісно, кожна жінка почувається щасливою, коли про неї піклуються, коли вона важлива, коли її бажання здійснюються не тому, що вона сама попросила, а через те, що чоловік так захотів, бо для нього стан його партнерки важливий.

Це ж саме й з грошима, жінкам важливо відчувати безпеку й у фінансовому плані й більшість може забезпечити це самостійно, але набагато важливіше та приємніше, коли цей аспект життя на себе бере чоловік.

Блогерка вирішила дізнатися у досить багатих чоловіків, скільки грошей зі своїх статків, вони готові витрачати на жінок. В опитуванні взяли участь 8 чоловіків і кожен з них має власну справу, зокрема у сфері діджитал.

Олексій Тригубенко, екс-учасник "Холостячки", відповів досить розгорнуто та пояснив чому це важливо й для чоловіка.

"Мені подобається робити дівчину щасливою. Нам чоловікам багато не потрібно, якщо ми відчуваємо підтримку, енергію цю, то ми хочемо більше дарувати, більше вкладати. Для цього ми й працюємо насправді. Нам що треба, де поспати, де поїсти та все, розумієш. А вам потрібно краще життя. Тому завдяки вам, ми хочемо якісне життя, ми хочемо якісних речей, житла. Це все завдяки вам", - пояснив Олексій.

Скільки грошей чоловіки готові витрачати на своїх жінок (фото: Freepik)

Ведучий, імпровізатор і креатор Іван Заєць також взяв участь в опитуванні.

"Я може постарів вже, але я готовий все віддавати, не тільки на жінку, на маму, на сім’ю", - зауважив Іван.

Засновник digital агентства та закритого клуба для людей з цієї сфери Денис Волосов теж потрапив у камеру Анни Неплях.

"Я думаю, що це буде не відсоток, що це один місяць може бути щось дуже дороге, з моїх збережень, а один місяць це можуть бути просто квіти, тобто, не рутинно", - сказав Денис.

Інші чоловіки відповіли коротко, що вони готові віддавати всі 100% свого заробітку або ж 50% свого бюджету.