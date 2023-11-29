Украинские мужчины ответили, готовы ли тратить большие деньги на женщин

Готовы ли мужчины тратить большие деньги на своих женщин

Конечно, каждая женщина чувствует себя счастливой, когда о ней заботятся, когда она важна, когда ее желания исполняются не потому, что она сама попросила, а потому что мужчина так захотел, для него состояние его партнерши важно.

То же самое и с деньгами, женщинам важно чувствовать безопасность и в финансовом плане и большинство может обеспечить это самостоятельно, но гораздо важнее и приятнее, когда этот аспект жизни на себя берет мужчина.

Блогерша решила узнать у достаточно богатых мужчин, сколько денег из своего состояния, они готовы тратить на женщин. В опросе приняли участие 8 мужчин и каждый из них имеет собственное дело, в том числе в сфере диджитал.

Алексей Тригубенко, экс-участник "Холостячки", ответил достаточно развернуто и объяснил, почему это важно и для мужчины.

"Мне нравится делать девушку счастливой. Нам мужчинам многое не нужно, если мы чувствуем поддержку, энергию эту, то мы хотим больше дарить, больше вкладывать. Для этого мы и работаем на самом деле. Нам что надо, где поспать, где поесть и все, понимаешь. А вам нужна лучшая жизнь. Поэтому благодаря вам, мы хотим качественную жизнь, мы хотим качественных вещей, жилья. Это все благодаря вам", - объяснил Алексей.

Сколько денег мужчины готовы тратить на своих женщин (фото: Freepik)

Ведущий, импровизатор и креатор Иван Заец также принял участие в опросе.

"Я может состариться уже, но я готов все отдавать, не только на женщину, на маму, на семью", - пометил Иван.

Основатель digital агентства и закрытого клуба для людей из этой сферы Денис Волосов тоже попал в камеру Анны Неплях.

"Я думаю, что это будет не процент, что это один месяц может быть что-то очень дорогое, из моих сбережений, а один месяц это могут быть просто цветы, то есть, не рутинно", - сказал Денис.

Другие мужчины ответили коротко, что они готовы отдавать все 100% своего заработка или 50% своего бюджета.