Мірамі і Джавеліна. Українські аграрії створили два нові сорти картоплі (фото)

Як повідомляє академік НААН, у 2022 році було виведено нові сорти гречки, кукурудзи, зернобобових, вівса, 2 сорти пшениці. А ще 2 нових сорти картоплі - Мірамі та Джавеліна.

"Створено два сорти картоплі Мірамі та Джавеліна. Розроблено спосіб з мінімізації процесів реінфікування вірусами картоплі оздоровленого насіннєвого матеріалу (слайд № 9). Удосконалено елементи сортової технології вирощування картоплі. Інтродуковано 7 зразків картоплі, 10 – бат", - розповів Гадзала.

Ці нові сорти адаптовані до різних ґрунтово-кліматичних зон України. Мірамі – сорт світло-рожевої картоплі, а Джавеліна – темнішої.

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Крім того, вчені сформували карту впливу воєнних дій на ґрунтове покриття України.

"Негативний вплив від збройної агресії РФ зазнав майже весь спектр основних ґрунтів України - від дерново-підзолистих на Півночі до каштанових солонцюватих на Півдні. Однак найбільше постраждали родючі чорноземи, особливо звичайні та південні, що постійно перебувають в епіцентрі активних бойових дій", - наголосив академік.