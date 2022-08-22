ua ru
Пн, 22 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Фермеры назвали сорта картофеля для рекордного урожая: запомните эти названия

Новина українською →
Понедельник 22 августа 2022 15:20
Фермеры назвали сорта картофеля для рекордного урожая: запомните эти названия Фото: Как получить хороший урожай картофеля (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Фермеры поделились результатами "эксперимента", начатого весной этого года. Речь идет о количестве собранного картофеля разных сортов.

Об этом рассказали в Facebook-посте сообщества "Агрико Украина".

Фермеры высадили картофель на огромной площади 74 га. Оказалось, что лучший результат дал сорт "Ривьера".

Картофель этого сорта, посаженный 31 мая, дал 50 тонн на гектар. В среднем - 10 клубней под кустом.

Фермеры назвали сорта картофеля для рекордного урожая: запомните эти названия

Сорт Ривьера дал высокую урожайность (фото: facebook.com/AgricoUkraine)

А вот Ривьера, посаженная 4-5 июня показала чуть худший результат - 34 тонн/га, 7 клубней под кустом.

"Даже несмотря на поздние сроки посадки (конец мая - начало июля) и влияние различных негативных факторов - потенциал сортов ну очень высокий", - отметили аграрии.

Другие сорта тоже неплохо себя показали:

  • Аризона - 36 тонн/га, 8 клубней под кустом
  • Пикассо - 26 тонн/га, 12 клубней под кустом
  • Рудольф - 26 тонн/га, 8 клубней под кустом

Ранее мы писали, когда надо копать картофель, чтобы он точно долежал до весны.

Также сообщалось, какие растения помогают в защите от болезней и вредителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
картофель Огород
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь