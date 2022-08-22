Фермеры назвали сорта картофеля для рекордного урожая: запомните эти названия

Фермеры поделились результатами "эксперимента", начатого весной этого года. Речь идет о количестве собранного картофеля разных сортов.

Об этом рассказали в Facebook-посте сообщества "Агрико Украина".

Другие сорта тоже неплохо себя показали:

"Даже несмотря на поздние сроки посадки (конец мая - начало июля) и влияние различных негативных факторов - потенциал сортов ну очень высокий", - отметили аграрии.

А вот Ривьера, посаженная 4-5 июня показала чуть худший результат - 34 тонн/га, 7 клубней под кустом.

Картофель этого сорта, посаженный 31 мая, дал 50 тонн на гектар. В среднем - 10 клубней под кустом.

Фермеры высадили картофель на огромной площади 74 га. Оказалось, что лучший результат дал сорт "Ривьера".

Ранее мы писали, когда надо копать картофель, чтобы он точно долежал до весны.

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