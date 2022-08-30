Как правильно хранить картофель на балконе: не испортится до самой весны

Совсем скоро будет собран урожай картофеля и встанет вопрос о том, как и где его можно хранить. Жители частных домов и сел обычно хранят картофель в погребе. Но что делать жителям обычных квартир и как сделать запас овощей на зиму?

Как хранить картофель на балконе или в квартире - читайте в материале ниже.

Выбирайте правильный сорт картофеля

Дело в том, что сроки хранения картофеля сильно зависят от сорта. И для зимних запасов подойдут поздние сорта картофеля, так как они более устойчивы к перепадам температур.

Для длительного хранения подойдут также среднепоздние сорта и все элитные сорта картофеля.

От чего зависит еще срок хранения картофеля

В зимний период картофель может храниться дольше или меньше в зависимости от погодных условий - при холодных температурах и большом количестве дождей овощ до весны не пролежит.

Лучше хранится картофель, который вырастили на песчаном грунте с достаточным количеством удобрений.

Перед отправкой на хранение нужно тщательно перебрать клубни и проверить их на наличие фитофтороза, порезов, рассечений, мягкости и так далее.

Все поврежденные клубни сразу отправляйте в пищу и не держите их дольше нескольких недель. Большие клубни лучше сохраняют свои вкусовые качества, но через пару месяцев в них могут возникать пустоты.

Для длительного хранения выбирайте средний по размеру картофель. Все клубни должны быть тщательно просушены и целые.

Как правильно хранить картофель в любом помещении

Все клубни должны хранится в темном помещении. Если вы поставили ящик или корзину с картошкой на балкон - придумайте плотное покрывало, чтобы на овощи не попадал свет.

Идеальная температура для хранения - от 2 до 4 градусов тепла. При повышении или снижении температуры клубни начинают портиться.

Для защиты от холода накройте картошку теплым одеялом, соломой. При хранении на балконе старайтесь проветривать помещение и перебирать клубни раз в 10 дней.

Также важно обеспечить в помещении для хранения влажность - от 80 до 90%. При сухом воздухе клубни станут вялыми или начнут болеть.

Важно! Опытные огородники говорят, что в конце зимы картофель выходит из состояния покоя и начинает прорастать. Чтобы этого не произошло, нужно снизить температуру в помещении для хранения. Можно ставить вентиляцию или замороженную воду.

Как вариант - в середине февраля переместить картофель с балкона в более прохладное помещение.