Мірамі і Джавеліна. Українські аграрії створили два нові сорти картоплі (фото)

Українські аграрії продовжують свою роботу попри агресію Росії та військові дії, відключення світла та ракетні обстріли. Цього року НААН продовжували наукове забезпечення розвитку харчової індустрії України та навіть вивели два нові сорти картоплі – Мірамі та Джавеліна.

Про це йдеться у доповіді президента НААН, академіка Ярослава Гадзала.

Як повідомляє академік НААН, у 2022 році було виведено нові сорти гречки, кукурудзи, зернобобових, вівса, 2 сорти пшениці. А ще 2 нових сорти картоплі - Мірамі та Джавеліна.

"Створено два сорти картоплі Мірамі та Джавеліна. Розроблено спосіб з мінімізації процесів реінфікування вірусами картоплі оздоровленого насіннєвого матеріалу (слайд № 9). Удосконалено елементи сортової технології вирощування картоплі. Інтродуковано 7 зразків картоплі, 10 – бат", - розповів Гадзала.

Ці нові сорти адаптовані до різних ґрунтово-кліматичних зон України. Мірамі – сорт світло-рожевої картоплі, а Джавеліна – темнішої.

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Крім того, вчені сформували карту впливу воєнних дій на ґрунтове покриття України.

"Негативний вплив від збройної агресії РФ зазнав майже весь спектр основних ґрунтів України - від дерново-підзолистих на Півночі до каштанових солонцюватих на Півдні. Однак найбільше постраждали родючі чорноземи, особливо звичайні та південні, що постійно перебувають в епіцентрі активних бойових дій", - наголосив академік.