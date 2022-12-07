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Мирами и Джавелина. Украинские аграрии создали два новых сорта картофеля (фото)

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Среда 07 декабря 2022 19:01
Мирами и Джавелина. Украинские аграрии создали два новых сорта картофеля (фото) Украинские ученые создали два новых сорта картофеля (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинские аграрии продолжают свою работу несмотря на агрессию России и военные действия, отключения света и ракетные обстрелы. В этом году НААН продолжали научное обеспечение развития пищевой индустрии Украины и даже вывели два новых сорта картофеля - Мирами и Джавелина.

Об этом говорится в докладе президента НААН, академика Ярослава Гадзала.

Как сообщает академик НААН, в 2022 году был выведены новые сорта гречки, кукурузы, зернобобовых, овса, 2 сорта пшеницы. А еще 2 новых сорта картофеля - Мирами и Джавелина.

"Создано два сорта картофеля Мирами и Джавелина. Разработан способ по минимизации процессов реинфицирования вирусами картофеля оздоровленного семенного материала (слайд № 9). Усовершенствованы элементы сортовой технологии выращивания картофеля. Интродуцировано 7 образцов картофеля, 10 – батата и 5 топинамбура", - рассказал Гадзала.

Эти новые сорта адаптированы к разным почвенно-климатическим зонам Украины. Мирами - сорт светло-розового картофеля, а Джавелина - более темный.

Мирами и Джавелина. Украинские аграрии создали два новых сорта картофеля (фото)

Скриншот

Кроме того, ученые сформировали карту влияния военных действий на грунтовое покрытие Украины.

"Отрицательное влияние от вооруженной агрессии РФ испытал почти весь спектр основных почв Украины - от дерново-подзолистых на Севере до каштановых солонцоватых на Юге. Однако больше всего пострадали плодородные черноземы, особенно обычные и южные, постоянно находящиеся в эпицентре активных боевых действий", - подчеркнул академик.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что фермеры назвали сорта картофеля для лучшего урожая.

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аграрії картофель