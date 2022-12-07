Мирами и Джавелина. Украинские аграрии создали два новых сорта картофеля (фото)

Украинские аграрии продолжают свою работу несмотря на агрессию России и военные действия, отключения света и ракетные обстрелы. В этом году НААН продолжали научное обеспечение развития пищевой индустрии Украины и даже вывели два новых сорта картофеля - Мирами и Джавелина.

Об этом говорится в докладе президента НААН, академика Ярослава Гадзала.

Как сообщает академик НААН, в 2022 году был выведены новые сорта гречки, кукурузы, зернобобовых, овса, 2 сорта пшеницы. А еще 2 новых сорта картофеля - Мирами и Джавелина.

"Создано два сорта картофеля Мирами и Джавелина. Разработан способ по минимизации процессов реинфицирования вирусами картофеля оздоровленного семенного материала (слайд № 9). Усовершенствованы элементы сортовой технологии выращивания картофеля. Интродуцировано 7 образцов картофеля, 10 – батата и 5 топинамбура", - рассказал Гадзала.

Эти новые сорта адаптированы к разным почвенно-климатическим зонам Украины. Мирами - сорт светло-розового картофеля, а Джавелина - более темный.

Скриншот

Кроме того, ученые сформировали карту влияния военных действий на грунтовое покрытие Украины.

"Отрицательное влияние от вооруженной агрессии РФ испытал почти весь спектр основных почв Украины - от дерново-подзолистых на Севере до каштановых солонцоватых на Юге. Однако больше всего пострадали плодородные черноземы, особенно обычные и южные, постоянно находящиеся в эпицентре активных боевых действий", - подчеркнул академик.