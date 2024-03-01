Украинская звезда сериалов "закрутила роман" с популярным певцом (видео)
Популярная украинская группа Фиолет показала видео на новую песню "Уяви собі", главными героями-"любовниками" которого стали фронтмен команды, певец и писатель Сергей "Колос" Мартынюк, а также звездная украинская актриса Антонина Хижняк.
РБК-Украина (проект Styler), ссылаясь на пресс-службу группы, рассказывает больше о клипе и песне.
Группа Фиолет представила новую работу
"Никогда не знаешь, что несет за собой завтра и какое из твоих "люблю" станет последним. Держишься мыслями за сегодня, руками и сердцем за самых близких. Вспоминаешь, мечтаешь, любишь уже и сегодня. Будто завтра нет, а тебе снова семнадцать. Только представьте себе...", - делится впечатлениями о песне лидер Фиолета.
По его словам, идея клипа с обратным порядком событий - от краха отношений до первых "медовых" недель - идеально вписалась в настроение трека.
Хищняк, в свою очередь, признается: давно увлекается творчеством Фиолета. Более того, это уже не первое их сотрудничество, ведь раньше Тоня снялась в клипе на песню "Дівчисько". И этот опыт ей очень понравился.
"Играть влюбленных было легко, поскольку с Сергеем у нас достаточно дружеские отношения, поэтому на съемочной площадке было комфортно. В целом работа получилась красивой и кинематографичной, я рада, что нам удается творить в такое сложное время!" - рассказала актриса.
Добавим, что режиссером клипа стал основатель литературного проекта "МУР" Александр Хоменко, за плечами у которого видеоработы для Kalush Orchestra, Nazva, Tember Blanche и других.
Текст песни "Уяви собі":
Уяви собі... як тишком-нишком у серці
Щось стискається, щось ошаліло несеться,
Щось несказане, до дому рідного рветься,
Уяви собі... уяви собі
Уяви собі
Вона читає вірші Стуса,
А я сполохати боюся
Її тремкі засмаглі плечі
На самоті
Вона читає вірші Стуса,
А я її
Уяви собі... так забуваються дихати,
Щось стискається, і часом нікого кликати,
Щось несказане... під серцем буде десь штрикати
Уяви собі... уяви собі
А уяви собі... коли не встиг попрощатися,
Вдвох набутися - як совість буде кусатися,
На сотню літ - з тобою б на обійматися
Уяви собі... Уяви собі...
Уяви собі... що ми могли не зустрітися,
В цьому хаосі, в різні боки розлетітися,
Уяви собі...
Уяви собі...
Реакція українців на пісню і відео
Гарне романтичне відео і трек підкорили серця меломанів. Ми зібрали кілька коментарів, які передають загальний настрій слухачів та глядачів.
- Викликає весняний настрій, посмішку, аромат кохання в повітрі
- Як я люблю ваші пісні! Від них дуже тепло стає на душі, як у ковдрочку закутатись. Дякую, творіть ще!
- Пісня в саме серденько
- Тоня дуже гарна! Очі, усмішка… Вона вкрала моє серце!
- Така щемлива та чуттєва історія. Дуже-дуже гарно!
- Файно і світло. Дякую за те що творите, за тепло яке несете своїми текстами
- Яка чудова робота вийшла, кліп і пісня - неймовірні, до мурах
Раньше мы рассказывали, что Потап решился выпустить откровенную песню о самом родном человеке.
Также мы писали, что Анна Саливанчук развелась с мужем-нардепом после 8 лет брака.