Потап наважився випустити відверту пісню про найріднішу людину. І вона не про Каменських

Співак та продюсер Потап поділився особистою піснею, яка була написана дуже давно і присвячується найближчій людині артиста - “Мамі".

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресслужбу артиста розповідає більше деталей про трек і відео на свіже творіння Олексія.

Потап присвятив пісню мамі

Так, за словами співака, раніше він виконував пісню "Мама" тільки для друзів та рідних в закритому колі під гітару.

А от ділитись настільки особистим з публікою не наважувався.

“Вже не перший рік мої близькі просять, щоб я записав цей трек. Особливо наполягають ті, чиїх мам вже немає поруч… Я наважився і нарешті ця пісня побачила світ", - зізнається артист.

Олексій Потапенко (фото: instagram.com/realpotap)

Цю пісню, каже Потап, він присвячує “усім мамам України, адже мама-українка - це вчитель і захисник, краща подруга і провідник до мрій, людина, яка недосипала ночей і віддала всю себе, аби гідно виховати свою дитину".

“Мамине слово - священне слово для будь-якого українця. Мамині слова - найкраща порада і підтримка. Для своїх мам ми залишаємось дітьми, доки вони живі. Зараз такі страшні часи, коли матері подовгу не бачать своїх дітей або навіть втрачають їх. Давайте пам'ятати своїх мам і цінувати кожну секунду з ними!” - коментує Потапенко.

Олексій Потапенко (фото: instagram.com/realpotap)

До слова, зі своєю мамою артист в дуже близьких стосунках, вони постійно зідзвонюються.

Його мама Людмила - тренер з плавання, чемпіонка світу, спортсменка вищої категорії навчила плавати і самого співака, і його дружину Настю Каменських.

“Мою маму знають у всьому світі. Неодноразово в інших країнах та навіть на інших материках люди підходили до мене і казали: “Ви знаєте, саме ваша мама мене навчила плавати!”. Її дуже поважають і люблять. І для мене, як для сина це - найвище щастя!” - резюмує Олексій.