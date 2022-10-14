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Зірки українського кіно знялися у яскравому кліпі до Дня захисників і захисниць

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Україна, П'ятниця 14 жовтня 2022 17:20
Зірки українського кіно знялися у яскравому кліпі до Дня захисників і захисниць Кадр з кліпу "Дівчисько"
Автор: Дмитрий Войналович

Гурт Фіолет до Дня захисників і захисниць України випустив кліп "Дівчисько", де в головних ролях знялись зіркові актори Антоніна Хижняк та Олександр Боднар, які, до слова, і в реальному житті є парою.

У цьому відео героїня Тоні переживає трансформацію через початок повномасштабного вторгнення - змінюється її мислення, гардероб, життєві плани та покликання.

"Я давно захоплююсь творчістю Фіолет, і не один рік думала про те, що хотілось би знятись у них в кліпі. І ось це сталось! Більше того, ми знялись разом із моїм хлопцем Сашком. Це була наша перша спільна зйомка за 8 місяців, ми страшенно скучили за цим процесом, тому я дуже вдячна Сергію за таку пропозицію. І взагалі дуже рада за всіх митців, які продовжують творити у такий складний час!" - коментує Антоніна.

Фронтмен гурту Сергій Мартинюк наголошує, що "війна України проти росії вчергове спростувала століттями поширений стереотип про так звану "слабшу половину".

"Натомість, українські жінки на передовій - розвідниці, снайперки, військові медики. Українські жінки - одна з основ волонтерського руху. Нічого такого, що би свідчило про тендітних, беззахисних створінь. Серед моїх знайомих є дівчата, які зробили свій вибір на користь війни, і я не можу не захоплюватися їхньою мужністю та готовністю до самопожертви. Цього року я став батьком, моїй доньці Єві Сергіївні ще немає і півроку, от вона - дійсно поки що тендітна і беззахисна. Але я впевнений, що ця дівчинка виросте дуже сильною жінкою!" - говорить артист.

Раніше ми писали, що у київському ботсаду висадили Алею захисників і захисниць України.

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